¹¾¸¶·¼Ç·¡Ö»´¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤ò·Ð¸³¤»¤º¤Ë¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¤³¤È¡×¤½¤Î¿¼°Õ¤È¤Ï¡©
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£ https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%B1%9F%E5%8E%9F%E5%95%93%E4%B9%8B%20%E3%81%8A%E3%81%A8%E8%AA%9E%E3%82%8A
4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ï¡¢Ë¿Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ïµ¯¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÇ¯¤Ç¤â¤´¤¯°ìÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¤ß¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤Ï²¿¤È¤«¤½¤Î°ì°®¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢Åú¤¨¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¥ï¡¼¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¶µ²Ê¤ÎÅú°Æ¤¬ÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÅú°Æ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÅÀ¿ô¤Ï»ä¤è¤ê¤â¿ôÅÀ¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢²ù¤·¤µ¤È¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Îº¸¼ê¤«¤é·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«½ý¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤äÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤½¤ì¤òµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢º£¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¤ÇÉ¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾åÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°¤Þ¤¿¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»ä¤Ë¡¢ÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À16ºÐ¤È¤Î¤³¤È¡£Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤ÎÅÁµ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© °Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ø¤Ö¤È¡¢¡Ö¿Ê³Ø¡×¤ä¡Ö³ØÎò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬É¬¤º¤·¤âÀ®¸ù¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤â¸½ºß³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤Ï³Ø¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â´¶È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢³ØÎò¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼å¤¤¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤Ë¿Í¤ÎÌò¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë»´¤á¤Ê»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»´¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤ò·Ð¸³¤»¤º¤Ë¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¤ÎÄË¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÅ¾¤Ö·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òËÜÅö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢É¬¤º¤½¤¦¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤Ï¡ÖÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²æ¤¬¿È²Ä°¦¤µ¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¼«¸ÊÊÝ¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂ¾¼Ô¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¦¤¹¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤É¼«Á³¤È¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬°Ê¾å¤Ë¤â°Ê²¼¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ±¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
----------------------------------------------------
4·î6Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7384Ä°¼è´ü¸Â 4·î14Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶·¼Ç·
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ï¡¢Ë¿Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ïµ¯¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÇ¯¤Ç¤â¤´¤¯°ìÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¤ß¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤Ï²¿¤È¤«¤½¤Î°ì°®¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢Åú¤¨¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¥ï¡¼¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¶µ²Ê¤ÎÅú°Æ¤¬ÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÅú°Æ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÅÀ¿ô¤Ï»ä¤è¤ê¤â¿ôÅÀ¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢²ù¤·¤µ¤È¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Îº¸¼ê¤«¤é·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«½ý¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤äÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤½¤ì¤òµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢º£¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¤ÇÉ¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾åÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤°¤Þ¤¿¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»ä¤Ë¡¢ÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À16ºÐ¤È¤Î¤³¤È¡£Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤ÎÅÁµ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© °Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ø¤Ö¤È¡¢¡Ö¿Ê³Ø¡×¤ä¡Ö³ØÎò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬É¬¤º¤·¤âÀ®¸ù¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤â¸½ºß³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤Ï³Ø¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â´¶È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢³ØÎò¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼å¤¤¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤Ë¿Í¤ÎÌò¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë»´¤á¤Ê»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»´¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤ò·Ð¸³¤»¤º¤Ë¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¤ÎÄË¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÅ¾¤Ö·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òËÜÅö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢É¬¤º¤½¤¦¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤Ï¡ÖÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²æ¤¬¿È²Ä°¦¤µ¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¼«¸ÊÊÝ¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂ¾¼Ô¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¦¤¹¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤É¼«Á³¤È¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬°Ê¾å¤Ë¤â°Ê²¼¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ±¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
----------------------------------------------------
4·î6Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7384Ä°¼è´ü¸Â 4·î14Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/oto/