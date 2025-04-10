アイナ・ジ・エンド、「大丈夫」配信開始＋Netflixシリーズ『ムーンライズ』アニメMV公開
アイナ・ジ・エンドが4月10日(木) にデジタルシングル「大丈夫」の配信をスタート。同日20時には主題歌を務めるNetflixシリーズ『ムーンライズ』のアニメMVを公開した。
「大丈夫」は、10日より世界独占配信されているNetflixシリーズ『ムーンライズ』の主題歌。ピアノとハープが織りなす優しい旋律に透き通るような柔らかな歌声で紡いだ音色が、宇宙を舞台にした壮大なアニメーションの世界観に共鳴する、雅でどこか儚さを感じさせる楽曲だ。作詞はアイナ・ジ・エンドが自ら担当し、作曲はミュージシャン・なかむらしょーことの共作書き下ろしとなった。
Netflixシリーズ『ムーンライズ』
https://www.netflix.com/title/81251383
デジタルシングル「大丈夫」
https://aina.lnk.to/daijobu
＜革命道中＞
開場/開演18:00/19:00
[問] サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00-18:00）
2025年10月3日(金)[福岡] Zepp Fukuoka
開場/開演 18:00/19:00
[問] キョードー西日本 0570-09-2424（月〜土 11:00〜15:00）
2025年10月5日(日)[宮城] 仙台GIGS
開場/開演 17:00/18:00
[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年10月9日(木)[新潟] 新潟LOTS
開場/開演 18:00/19:00
[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（火〜金12:00〜16:00・土曜10:00〜15:00）
※休業日：月・日・祝日
2025年10月17日(金)[広島] BLUELIVE HIROSHIMA
開場/開演 18:00/19:00
[問] YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日12:00~17:00）
2025年10月18日(土)[香川] 高松festhalle
開場/開演 17:00/18:00
[問] デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）
2025年10月24日(金)[大阪] Zepp Osaka Bayside
開場/開演 18:00/19:00
[問] GREENS 06-6882-1224（平日11:00〜19:00）
2025年10月28日(火)[北海道] PENNY LANE24
開場/開演 18:00/19:00
[問] WESS https://wess.jp/contact/
2025年10月31日(金)[東京] Zepp DiverCity
開場/開演 18:00/19:00
[問] @-Information https://supportform.jp/a-information （平日10:00〜17:00）
詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1123898
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