焦げつきにくい！新陽トレーディング『TOBEST cooker ゼロフライパン』

新陽トレーディングは、「Makuake」にて実施した『TOBEST cooker ゼロフライパン』のプロジェクトが、フライパンカテゴリ歴代1位の支援総額5,000万円を超える支援で終了しました。

新陽トレーディング『TOBEST cooker ゼロフライパン』

■プロジェクト開始から3日で歴代1位を達成

【開始わずか5分で目標達成、1時間で支援金額1,000万円突破】

このプロジェクトは、2025年2月25日に開始し、開始わずか5分で目標金額を達成。

その後も多くの反響を呼び、開始から1時間で1,000万円を突破。

好調な滑り出しとなりました。

【開始2日目:Makuake総合ランキングで1位を獲得】

目標金額を達成した後も、さらにたくさんのサポーターの皆様からの温かい応援を頂き、最終結果として、支援金額5,000万円を達成し、多くの注目を集めました。

【開始3日目:支援金額3,000万円を達成&フライパンカテゴリ歴代1位】

総合ランキング1位の獲得から瞬く間にご支援が集まり、開始3日目には支援金額3,000万円を突破。

この時点で、Makuake内のフライパンカテゴリにおいて歴代1位の支援額となりました。

(2025年3月5日自社調べにて)

■プロジェクト詳細

テクノロジー満載!軽い、こげつきにくい、極旨鉄フライパンで簡単にプロ級の味へ。

■製品特長

【「TOBEST cooker」の第一弾となる「進化型鉄フライパン」】

鉄製フライパンの高い熱伝導率や健康効果、長寿命の魅力はそのままに、「お手入れの手間」「重さ」「焦げつきやすさ」を解消した、誰でも簡単にプロ級の料理を。

ゼロフライパンは料理初心者にも、プロ志向の人にもおすすめできるフライパンです。

かるい、焦げつきにくい。

極旨鉄フライパン

【余計なものをゼロに。

“0秒”熱伝導】

ゼロフライパンの魅力は、その高温調理が生み出す仕上がりの美しさです。

強火で余分な水分や寿司をしっかりと飛ばし、食材の旨みをギュッと閉じ込めることができます。

鉄ならではの熱伝導と蓄熱性が、素材本来の風味を最大限に引き出し、家庭でもお店のような本格的な料理を簡単に再現することができます。

10秒で沸騰

【焦げつきゼロを目指した、エッチング加工】

精密機器や半導体製造などで使用されている「エッチング加工技術」で高精度かつ耐久性のある凹凸をフライパン表面に施しました。

エッチング加工によってできた溝は食材との接地面と非接地面を作るため、こびりつきにくくなっています。

エッチング加工表面

餃子も焦げ付かずこんがり焼き上がる

【ストレスゼロを目指した、超軽量設計】

1.3mmの鉄板を使用した独自加工により軽量化に成功。

20cmサイズは約600g、24cmサイズでも約900g以下という軽さと耐久性のバランスを完璧に保ちました。

また、1.3mmの鉄板の鉄板を使用することで均一で高い熱伝導性を実現しました。

ゼロフライパンならパラパラチャーハンもお手軽に

■製品仕様

[24cm]

サイズ :約 幅24cm×長さ44cm×高さ9.6cm

深さ :約6.3cm

重量 :約780g

満水容量:約2.3L

蓋の重さ:約550g

[20cm]

サイズ :約 幅20cm×長さ40cm×高さ10cm

深さ :約5.5cm

重量 :約600g

満水容量:約1.4L

蓋の重さ:約400g

