「kind of」の意味は？ネイティブが毎日使ってる！

正解は「まあね、そんな感じ」でした!

ネイティブの会話を聞いていると頻繁に耳にする「kind of」。

なにかを質問されて断定できないあいまいな答えをしたいときに便利なフレーズです。

A:「Do you like Natto?」

(納豆好き?)

B:「Kind of. I have eaten Natto before, but I'm not willing to do it.」

(まあまあだよ。前に一度食べたことあるけれど、進んでは食べないかな)