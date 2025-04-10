¡Ö¥È¥é¥ó¥×Àê¤¤¤Ç¾Íè¤òÍ½¸À¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¸½¶â260Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡¼«¾Î¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶È¤Î40ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡·²ÇÏ¸©·Ù
¼«¾Î¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶È¤ÎÃË¤¬50Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×Àê¤¤¤Ç¾Íè¤òÍ½¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤ª¶â¤Ë°¤¤¶Ý¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¡¢¸½¶â260Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Î¼«¾Î¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶È¡¢ÅÄÂå¾»¹¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂåÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤·2·î¡¢·²ÇÏ¸©¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À¤«¤é¼êÅÏ¤·¤È¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ260Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄÂåÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×Àê¤¤¤Ç¾Íè¤òÍ½¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àê¤¤¤ò¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¤Ë°¤¤¶Ý¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð½ü¶Ý¤¹¤ë¡×¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÈÆâ¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤º¤Ë¤¹¤à¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂåÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸½¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤Þ¤·¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂåÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ±¤¸¼ê¸ý¤Ç2ÅÙ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄÂåÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¤Ï¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊ£¿ô¿Í¤«¤é¤Î¿¶¤ê¹þ¤ßÍúÎò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£