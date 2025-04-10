µÈÌî²ÈHD¡¡Ìó12Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¼ÒÄ¹¸òÂå¤Ø¡¡¿·¼ÒÄ¹¤ËÀ®À¥Å¯Ìé»á
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖµÈÌî²È¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¤ª¤è¤½12Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¼ÒÄ¹¤ò¸òÂå¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÌî²ÈHD¡¡²ÏÂ¼ÂÙµ® ¼ÒÄ¹
¡ÖµÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é´Ý12Ç¯¡£¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Êý¤ËÂ÷¤¹¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
µÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢5·î27ÆüÉÕ¤Ç²ÏÂ¼ÂÙµ®¼ÒÄ¹¤¬ÂåÉ½¸¢¤Î¤Ê¤¤²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢À®À¥Å¯Ìé¼èÄùÌò¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½12Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¼ÒÄ¹¸òÂå¤Ç¤¹¡£
²ÏÂ¼¼ÒÄ¹¤ÏÀ®À¥»á¤ò¡Ö²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÇ®¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®À¥¿·¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ò¸½¾ì¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï2024Ç¯3·î¤«¤éº£Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°¤Î´ü¤è¤ê8.4¡ó¸º¾¯¤·¡¢73²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¤Ê¤É¸¶ºàÎÁ¤ÎµÞ·ã¤Ê²Á³Ê¹âÆ¤¬¶Á¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£