TOMOOが、初の映像作品『TOMOO LIVE BOX 2022‐2024』を5月21日にリリースする。本作は2022年のメジャーデビューライブ<Estuary>、東阪NHKホールにて開催された<Walk on the Keys>、メジャー1stアルバムを提げて回ったツアー<TWO MOON>、初のアコースティック編成で行われた<Mirrors>、2024年に開催された最新ライブ<Anchor>のこれまで映像作品化されていなかった5タイトルを収録する。TOMOOが映像作品のみのパッケージをリリースするのは今回が初。

『TOMOO LIVE BOX 2022‐2024』 【数量限定特殊仕様】



2025年5月21日(水)発売[Blu-ray](5DISC+100P Booklet) /PCXP-60134/19,800円(税込)[DVD](5DISC+100P Booklet) /PCBP-62399/19,800円(税込)※特殊パッケージ&100Pブックレット付き【各タイトル単作パッケージ】■TOMOO LIVE “Estuary”[Blu-ray]/ PCXP-51156/3,190円(税込)[DVD] /PCBP-54686/3,190円(税込)■TOMOO LIVE “Walk on the Keys”[Blu-ray]/ PCXP-51157/3,190円(税込)[DVD] / PCBP-54687/3,190円(税込)■TOMOO LIVE “TWO MOON”[Blu-ray] /PCXP-51158/3,190円(税込)[DVD] /PCBP-54688/3,190円(税込)■TOMOO LIVE “Mirrors” (from MTV Unplugged)[Blu-ray]/ PCXP-51159/3,190円(税込)[DVD] / PCBP-54689/3,190円(税込)■TOMOO LIVE “Anchor”[Blu-ray]/PCXP-51160/3,190円(税込)[DVD]/ PCBP-54690/3,190円(税込)▼ご予約はこちらhttps://TOMOO.lnk.to/0521_LIVEBOX■収録内容【Disc1】 TOMOO one-man live "Estuary" at LINE CUBE SHIBUYA01 HONEY BOY02 らしくもなくたっていいでしょう03 酔ひもせす04 雨でも花火に行こうよ05 スコール06 River07 レモン08 窓09 泳げない10 風に立つ11 ロマンスをこえよう12 オセロ13 Friday14 POP’N ROLL MUSIC15 Ginger16 金色のかげ17 What’s Up?18 恋する10秒【Disc2】TOMOO LIVE TOUR 2023 "Walk on the Keys”OP 金色のかげ(inst)01 オセロ02 恋する10秒03 らしくもなくたっていいでしょう04 shiosai05 雨でも花火に行こうよ06 いってらっしゃい07 1708 ベーコンエピ09 好きっていって10 ピアス11 ナイトウォーク12 Cinderella13 ロマンスをこえよう14 夜明けの君へ15 HONEY BOY16 夢はさめても17 Friday18 金色のかげ19 I hope,20 Ginger【Disc3】TOMOO LIVE TOUR 2023-2024 "TWO MOON"01 夢はさめても02 恋する10秒03 HONEY BOY04 酔ひもせす05 1706 Grapefruit Moon07 Mellow08 雨粒をつけたまま09 What’s Up?10 窓11 レモン12 ベーコンエピ13 Cinderella14 Friday15 オセロ16 POP’N ROLL MUSIC17 夜明けの君へ18 Super Ball19 スーパースター20 Ginger21 Present【Disc4】MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"01 金木犀02 らしくもなくたっていいでしょう03 ベーコンエピ04 あわいに05 Grapefruit Moon06 1707 風に立つ08 I Need To Be In Love(Cover)09 Ginger10 2009.Autumn11 窓12 ナイトウォーク13 Super Ball14 Present15 Friday16 Lullaby to my summer17 ロマンスをこえよう18 夢はさめても《特典映像》Making of MTV Unplugged Presents: TOMOO【Disc5】TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA01 エンドレス02 Super Ball03 酔いもせす04 Friday05 レモン06 あわいに07 ネリネ08 雪だった09 ベーコンエピ10 まばたき11 ロマンスをこえよう12 Cinderella13 Grapefruit Moon14 スーパースター15 Should be16 オセロ17 Ginger18 Present19 高台20 コントラスト21 夢はさめても22 夜明けの君へ《特典映像》TOMOO one-man live "Anchor" - Behind The Scenes■CDショップ 予約購入先着特典▼BOXタワーレコード:オリジナル缶バッジ楽天ブックス:オリジナルスマホリボンセブンネットショッピング:オリジナルサコッシュAmazon:オリジナルトートバックその他法人:オリジナルクリアファイル(A5サイズ)▼各公演単作楽天ブックス:オリジナルコルクコースターセブンネットショッピング:オリジナル布ポーチその他法人:オリジナルポストカード※全国のCDショップにて5月21日(水)発売「TOMOO LIVE BOX 2022-2024」、または「TOMOO LIVE “Estuary” 」「TOMOO LIVE “Walk on the Keys” 」「TOMOO LIVE “TWO MOON”」「TOMOO LIVE “Mirrors” (from MTV Unplugged)」「TOMOO LIVE “Anchor”」をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。