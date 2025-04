TOMOOが、初の映像作品『TOMOO LIVE BOX 2022‐2024』を5月21日にリリースする。

(関連:サマソニ『Spotify RADAR: Early Noise Stage』DAY2:人気曲も続々披露、次世代アーティスト7組の白熱ライブ)

本作には、2022年のメジャーデビューライブ『Estuary』、東阪NHKホールにて開催された『Walk on the Keys』、メジャー1stアルバムを提げて回ったツアー『TWO MOON』、初のアコースティック編成で行われた『Mirrors』、2024年に開催された最新ライブ『Anchor』の、これまで映像作品化されていなかった5タイトルを収録。TOMOOが映像作品のみのパッケージをリリースするのは、今回が初となる。

『Mirrors』『Anchor』には、ライブの裏側を収めたドキュメンタリー映像の『Making of MTV Unplugged Presents: TOMOO』と『TOMOO one-man live "Anchor" - Behind The Scenes』が特典映像として収められる。

数量限定特殊仕様のBOXパッケージのほか、各タイトル単作パッケージ全てを、Blu-rayとDVDの2形態ずつで発売。BOXには、各公演の未公開を含むライブ写真と、TOMOO本人の感想や振り返っての想いを書き留めた全100ページに及ぶブックレットを封入する。アートディレクターは、これまでも多くのTOMOOのアートワークやグッズのデザインを手掛けてきた佐藤奈穂子(yot)が担当している。

あわせて、各CDショップでの予約購入先着特典のビジュアルも公開。特典数量には限りがある。詳しくは、各種SNSやオフィシャルホームページへ。

なおTOMOOは、5月23日に初の武道館ワンマンライブ『TOMOO Live at 日本武道館』を開催。通常席のチケットはすでに完売し、ステージバック席の抽選先行を4月20日23時59分まで受付中だ。詳細はオフィシャルホームページやSNSで確認できる。

(文=リアルサウンド編集部)