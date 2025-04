複雑なAIモデルを前例のない規模で訓練・開発するという目的で、最先端のAIチップ約10万個を備えた「AIギガファクトリー」がヨーロッパに建設されることになりました。欧州委員会幹部は「AIにおける主導権争いはまだ終わっていない」とコメントしています。Commission sets course for Europe's AI leadership with an ambitious AI Continent Action Plan

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1013AI continent - European Commissionhttps://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/ai-continent_enEU to build AI gigafactories in €20bn push to catch up with US and China | Artificial intelligence (AI) | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2025/apr/09/eu-to-build-ai-gigafactories-20bn-push-catch-up-us-china2025年4月9日、EUは「AI大陸行動計画」を発表し、AI分野における世界的なリーダーとなることを目指すと宣言しました。EUは、高度なAIモデルには投資、インフラ、協力が必要だとして、欧州の各企業が集結して以下の目的を遂行すると伝えています。・欧州全域に少なくとも13のAI工場を設立する。これらの工場はスタートアップ企業や研究者が最先端のAIモデルを開発することを支援する。・大規模な計算能力とデータセンターを備えたAIギガファクトリーを最大5つ設立する。これにより複雑なAIモデルをかつてない規模でトレーニングできるようになる。AIに2000億ユーロ(約32兆円)を投資するInvestAIイニシアチブから、200億ユーロ(約3兆2000億円)を拠出する。・クラウドとデータセンターへの民間投資を促進するクラウド・AI開発法を提案する。目標は、持続可能なデータセンターの開発を優先し、今後5〜7年以内にEUのデータセンター容量を少なくとも3倍にすることである。このほか、EU企業のうちAIを活用しているのはわずか13.5%に過ぎないという現状にテコ入れを図るべく、AIの利用を促進する「AI活用戦略」も開始されます。これに伴い、AIのスキルがあるEU域外労働者を移民として受け入れるルートを開放したり、AI研究者を誘致したり、AI教育を行うプログラムを立ち上げたりするなど、人材の強化も実施される予定です。欧州委員会のヘンナ・ビルクネン副委員長は「AIにおける主導権争いはまだ終わっていない」と述べ、AI開発をリードするアメリカや中国に追いつこうとする姿勢を見せました。2025年時点で、AI分野ではアメリカが中国を大きく引き離し、圧倒的なリードを保っています。スタンフォード大学が発表した報告書によると、2024年にはアメリカの機関によって40個の「注目すべきAIモデル」が開発されていて、中国は15個ですが論文発表数と特許数でリードしています。一方の欧州では開発されたAIモデルはわずか3個(すべてフランス製)に過ぎず、EUの遅れが目立ちます。EUは技術投資や人材育成に加え、法整備も行う予定です。今後、2025年6月4日までに、AI大陸行動計画の取り組みをさらに具体化するための2つの公開協議を開始するとのことです。