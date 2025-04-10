KDDI¾¾ÅÄ¹ÀÏ©¿·¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤²ñ¸«¡¢¡ÖÌ´Ãæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ä¤¯¤ë
¡¡KDDI¤Î¿·¼ÒÄ¹¤Ë¾¾ÅÄ¹ÀÏ© ¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¾ïÌ³ CDO¤¬¾º³Ê¤·¤¿¡£10Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼ÒÄ¹½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¿·¼ÒÄ¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹KDDI¤Îº£¸å¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
½¢Ç¤²ñ¸«¤Î¾¾ÅÄ»á
Ì´Ãæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤ë
¡¡¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾ÅÄ¹ÀÏ©»á¤Ï¸½ºß53ºÐ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝ²Ê³Øµ»½ÑÇîÍ÷²ñ¡×¡Ê¤Ä¤¯¤Ð²Ê³ØËüÇî¡Ë¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¿¨¤ì¡¢1996Ç¯¤Ë¹ñºÝÅÅ¿®ÅÅÏÃ¡ÊKDD¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¾¦ÉÊµ»½ÑÉôÄ¹¤ä¾¦ÉÊ´ë²èÉôÄ¹¤Ê¤É½Å¿¦¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤«¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤ÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤Î30Ç¯´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄ»á¤¬ÉÁ¤¯º£¸å¤ÎKDDI¤Ï¡ÖÌ´Ãæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¡×¡£¡Ö»ä¤¬¤«¤Ä¤Æµ»½Ñ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ò°÷¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö½àÈ÷ËüÃ¼¡×¤È¡ÖÀè¼êÉ¬¾¡¡×¤¬¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄ»á¡£¡ÖÀè¼êÉ¬¾¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤ËÀè¼ê¤ÇÆ°¤¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë½àÈ÷ËüÃ¼¡¦Àè¼êÉ¬¾¡¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö3¤Ä¤ÎÄ©Àï¡×
¡¡¾¾ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÌ´Ãæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¡×¤È¤¹¤ë¡¢º£¸å¤ÎKDDI¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡ÖÌ¤Íè¤òºî¤ëÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤°¥Á¥«¥é¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤ë¡×¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Îº£¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³°Éô¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö³ÈÂç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤Èºî¤ê½Ð¤·¤¿²ÁÃÍ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤äºÒ³²¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÆÃÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³¤³°¤Ø¹¤²¤ë¡£¡ÖKDDI Open Innovation Fund¡×¡ÊKOIF¡Ë¤Î¸åÂ³¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈÀ®¡¢AI¤äWeb3´ØÏ¢¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°Å¸³«¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Õ¡ÊÀ¸³è¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¥é¥¤¥Õ¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤â¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£¾ïÀß¤Îau¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î°ÜÆ°¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥íー¥½¥ó¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è¤Î¸«¼é¤ê¡¦ËÉºÒµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¤ò¤½¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¤«¤«¤²¤ë¡£¾¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Øº£¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤Îº£¸å¤äAI¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Êª²Á¹âÆ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢Á°¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë髙¶¶À¿¸½²ñÄ¹¤ÏÃÍ¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤ÎKDDI¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ÅÄ»á¤ÏÅÅµ¤Âå¤ä¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÏ«Ì³Èñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎÉ¤¤½Û´Ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£ÎÉ¤¤²ÁÃÍ¤ò¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¬¤éÂÐ²Á¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï½Û´Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñー¥Ä¡£¡ÊÆ±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ë¡Øau Starlink Direct¡Ù¤Ï¤½¤Î²ÁÃÍ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º·¹¸þ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÎÃ¼Ëö¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖAI¤ä¥«¥á¥é¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤Ã¼Ëö¤Ç¿·¤·¤¤ÊØÍø¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂ·¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡³°Éôµ¡´Ø¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëKDDI¤ÎÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡£¾¾ÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¼ÒÆâ°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À·ë²Ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¿®¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¼«¤é¤¬ÂÉ¼è¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£KDDI¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅÚÂæ¡×¤È¸À¤¤¡¢º£¸å¤ÏÄÌ¿®¤ÈAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡ÖÃ¯¤â¤¬»×¤¤¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖAI¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¹½ÁÛ¡£AI¥µー¥Ó¥¹¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ä»È¤¤Êý¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆAI¤ò¾Ò²ð¡¢AI¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£¾¾ÅÄ»á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Öau ¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¡×¤òÎã¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢AI¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¡Öau ¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¤ÎAIÈÇ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤ËAI´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Î¥·¥ãー¥×¹©¾ìÀ×ÃÏ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¥°ー¥°¥ë¤Î¡ÖGemini¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£Æ±¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¾¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤Î¤¬KDDI¤ÎAI¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¿Í¹©±ÒÀ±¤¬Ä¾ÀÜÄÌ¿®¤¹¤ëÆüËÜ½é¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Öau Starlink Direct¡×¤Î³«»Ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾¾ÅÄ»á¤Ï¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤ò¡Ö3¤Ä¤ÎÄ©Àï¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Úー¥¹X¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£