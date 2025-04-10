ÀÐÀî·»Äï¤é¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ö¡¡Åì·úÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡Åì·ú¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦¥«¥Ã¥×Âè1Æü¡Ê10Æü¡¦»°½Å¸©Åì·úÂ¿ÅÙCCÌ¾¸Å²°¡á7069¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¹ñÆâ½éÀï¡£ºòÇ¯2¾¡¤ÎÀÐÀîÎË¤ÈÄï¤Ç25ºÐ¤ÎÀÐÀî¹Ò¡¢ÀÐºäÍ§¹¨¤Î3¿Í¤¬65¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆÂôÏ¡¡¢¾å°æË®¹À¤é7¿Í¤¬1ÂÇº¹¤Î4°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£2023Ç¯Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿º£Ê¿¼þ¸ã¤Ï74¤Ç114°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡ÊJGTO¡Ë¤Î¥Ä¥¢¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¸¢Íø¤ò½÷»Ò¤Ç½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¤·¡¢¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤Î»ûÀ¾Èô¹áÎ±¤Ï77¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯3ÀéËü±ß¡¢Í¥¾¡2600Ëü±ß¡¢½Ð¾ì132Áª¼ê¡á¥¢¥Þ2¡¢ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹16.3ÅÙ¡¢ÆîÆîÅì¤ÎÉ÷0.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°2308¿Í¡Ë