作品情報





©漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会 ©漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

TVアニメ『桃源暗鬼』原作：漆原侑来（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）第1巻〜第22巻発売中。第23巻4月8日発売https://www.akitashoten.co.jp/comics/4253280013■放送情報2025年7月より毎週金曜よる11時 日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠にて全国30局ネットで放送■あらすじ「お前は鬼の血を継いでいる……」一部の人間に脈々と受け継がれる「鬼」と「桃太郎」の血。はるか昔、自らの凶暴性を自覚するが故にひっそりと暮らしていた「鬼」だったが、そこに「桃太郎」が攻め入った。それぞれが「桃太郎機関」「鬼機関」を組織し、抗争すること何千年。突然の“桃太郎”の襲撃で、自分が“鬼”だと知る主人公・一ノ瀬四季。自らの血に棲む“鬼”と出逢った四季の宿命とは---。---新世代ダークヒーロー鬼譚、ここに開幕!■キャスト一ノ瀬四季：浦 和希無陀野無人：神谷浩史皇后崎 迅：西山宏太朗屏風ヶ浦帆稀：石見舞菜香矢颪 碇：坂田将吾遊摺部従児：花江夏樹手術岾ロクロ：三浦 魁漣 水鶏：愛美花魁坂京夜：木村良平■スタッフ原作：漆原侑来「桃源暗鬼」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）監督：野中阿斗監督補佐：橋本裕之シリーズ構成・脚本：菅原雪絵キャラクターデザイン：網サキ涼子美術設定：別役裕之美術監督：Scott MacDonald色彩設計：多田早希撮影監督：芹澤直樹CG監督：福島涼太編集：岡崎由美佳音響監督：飯田里樹音楽：KOHTA YAMAMOTO音楽制作：ポニーキャニオンアニメーション制作：スタジオ雲雀オープニング主題歌：THE ORAL CIGARETTES「OVERNIGHT」■INFORMATIONアニメ公式HP：https://tougenanki-anime.com/アニメ公式X：https://twitter.com/tougenanki_anmアニメ公式Instagram：『桃源暗鬼』プロジェクト公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@tougen_anki『桃源暗鬼』プロジェクト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tougen_anki_project『桃源暗鬼』漆原侑来X：https://twitter.com/tougenanki