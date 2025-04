最新アルバム『AlterGeist0000』の収録曲「Savior Of My Life」のミュージックビデオを4月11日21時よりプレミア公開する。これに先駆けMVティザー映像が公開された。「Savior Of My Life」は疾走感のあるサウンドで爽やかさとエモーショナルさが絶妙に混ざった楽曲だ。ティザーでは女性二人が手を繋ぎながら、夜の都会の街中と昼の街中を走るシーンが映し出されている。常間地裕が監督を務める今作は、楽曲とも相まって心の内から湧き出るようなエモーショナルな作品になっているとのこと。ティザーを観ながら、MVプレミア公開を楽しみに待ってほしい。

6thアルバム『AlterGeist0000』

発売日:2025年1月22日(水)

購入:http://lnk.to/AlterGeist0000_CD

配信:https://oral.lnk.to/AlterGeist0000PR



◆形態 / 品番 / 価格

・完全数量限定盤(CD / Blu-ray / 特製ブックレット /「AlterGeist0000」オリジナルキーホルダー / 12インチアナログサイズ豪華BOX)

BRCA.00152 11,000円(税込)

※THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP限定流通商品

・初回限定盤(CD / Blu-ray)PCCA.06350 5,500円(税込)

・通常盤(CD only)PCCA.06351 3,300円(税込)



◆封入特典

・オーラルマンシール 全12種類(4 x 3 シーン)ランダム封入

完全数量限定盤 :1シーン 4人1set+シークレット(5枚封入)

初回限定盤・通常盤 :1枚封入

*全12種類ランダム封入(シークレットもあり)

*初回生産分のみ封入。

・ARENA TOUR 2025「AlterGeist0000」CD封入先行シリアルコード

*初回生産分のみ封入。



◆CD収録内容

01 Bitch!!

02 DIKIDANDAN

03 DUNK feat.Masato (coldrain)

04 BUG

05 UNDER and OVER(TVアニメ『来世は他人がいい』オープニング主題歌)

06 OD

07 ENEMY feat.Kamui

08 SODA

09 Enchant

10 Savior Of My Life

11 YELLOW(MBS/TBSドラマイズム枠TVドラマ『マイホームヒーロー』主題歌)

12 愁

13 See you again



◆Blu-ray収録内容

2024 Documentary & Interview

※初回限定盤/完全数量限定盤Blu-rayは共通となります。

作品情報

TVアニメ『桃源暗鬼』

原作:漆原侑来(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載)

第1巻〜第22巻発売中。第23巻4月8日発売

https://www.akitashoten.co.jp/comics/4253280013



■放送情報

2025年7月より毎週金曜よる11時 日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」枠にて全国30局ネットで放送



■あらすじ

「お前は鬼の血を継いでいる……」

一部の人間に脈々と受け継がれる「鬼」と「桃太郎」の血。

はるか昔、自らの凶暴性を自覚するが故にひっそりと暮らしていた「鬼」だったが、

そこに「桃太郎」が攻め入った。

それぞれが「桃太郎機関」「鬼機関」を組織し、抗争すること何千年。

突然の“桃太郎”の襲撃で、自分が“鬼”だと知る主人公・一ノ瀬四季。

自らの血に棲む“鬼”と出逢った四季の宿命とは---。



---新世代ダークヒーロー鬼譚、ここに開幕!



■キャスト

一ノ瀬四季:浦 和希

無陀野無人:神谷浩史

皇后崎 迅:西山宏太朗

屏風ヶ浦帆稀:石見舞菜香

矢颪 碇:坂田将吾

遊摺部従児:花江夏樹

手術岾ロクロ:三浦 魁

漣 水鶏:愛美

花魁坂京夜:木村良平



■スタッフ

原作:漆原侑来「桃源暗鬼」(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載)

監督:野中阿斗

監督補佐:橋本裕之

シリーズ構成・脚本:菅原雪絵

キャラクターデザイン:網サキ涼子

美術設定:別役裕之

美術監督:Scott MacDonald

色彩設計:多田早希

撮影監督:芹澤直樹

CG監督:福島涼太

編集:岡崎由美佳

音響監督:飯田里樹

音楽:KOHTA YAMAMOTO

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:スタジオ雲雀

オープニング主題歌:THE ORAL CIGARETTES「OVERNIGHT」



■INFORMATION

アニメ公式HP:https://tougenanki-anime.com/

アニメ公式X:https://twitter.com/tougenanki_anm

アニメ公式Instagram:

『桃源暗鬼』プロジェクト公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@tougen_anki

『桃源暗鬼』プロジェクト公式TikTok:https://www.tiktok.com/@tougen_anki_project

『桃源暗鬼』漆原侑来X:https://twitter.com/tougenanki



©漆原侑来(秋田書店)/桃源暗鬼製作委員会 ©漆原侑来(秋田書店)/桃源暗鬼製作委員会

ライブ情報

<AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025>

2025年4月12日(土)神奈川・横浜アリーナ 開場 17:00 / 開演18:00

2025年4月13日(日)神奈川・横浜アリーナ 開場 16:00 / 開演17:00

2025年4月18日(金)大阪城ホール 開場 17:30 / 開演18:30

2025年4月19日(土)大阪城ホール 開場 16:00 / 開演17:00

チケット一般発売中

イープラス:https://eplus.jp/tocagat-gs/

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/toc25/

ローソンチケット:http://l-tike.com/theoralcigarettes/

なお、THE ORAL CIGARETTES は新曲「OVERNIGHT」が25年7月より日本テレビ系金曜よる11時「フラアニ」枠にて全国30局ネットで放送のアニメ『桃源暗鬼』オープニング主題歌に決定している。