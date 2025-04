『The Last of Us』、シーズン2公開を前に早くもシーズン3更新決定

人気ゲームを基にしたHBOのドラマシリーズ『The Last of Us』。シーズン2公開を前に、早くもシーズン3の更新が発表された。本作は、全世界で200部門以上のゲームアワードを受賞した同名サバイバル・アクションゲームをベースにした実写ドラマ。ゲームシリーズの クリエイティブ ・ディレクター、ニール・ドラックマンとドラマ『チェルノブイリ』の脚本・製作総指揮を務めたクレイグ・メイジンの共同脚本により、 感染症 で文明が崩壊した アメリカ を舞台に主人公 ジョエル (ペドロ・パスカル)とエリー(ベラ・ラムジー)の過酷な旅を描く。

Varietyによると、シーズン1は、2013年に発売された同名ゲームをドラマ化したが、2020年に発売された続編ゲーム『The Last of Us Part II』は、スケールが非常に大きいため、メイジンとドラックマンは、以前から複数シーズンに分けて映像化することを計画していたそう。シーズン2公開に際して受けた同誌の インタビュー でメイジンは、『Part II』の内容を終えるまで、「あと1〜2シーズン」必要だとコメント。「エピソードが巨大化しているので、制作がどんどん難しくなっています。17エピソードで終えるために、4年も待ちたくありません」と語っていた。2023年に放送されたシーズン1は、HBO最高 視聴率 を獲得し、 エミー賞 では作品賞を含む24部門にノミネートされ、見事8部門に輝いた。7話仕立てのシーズン2には、主演の2人に加え、ガブリエル・ ルナ とルティナ・ウェスリーがカムバック。新たに、ケイトリン・デヴァーやイザベラ・メルセード、ヤング・マジノ、ダニー・ラミレス、ジェフリー・ライト、キャサリン・オハラらが出演する。シーズン2は アメリカ で4月13日に放送をスタート。日本ではU‐Nextにて、14日から配信される。