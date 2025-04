ONE N’ ONLYが、メジャーデビュー作となる6月18日発売CDシングルのライブ会場限定企画、およびリリースイベントの開催エリア・日程を発表した。既報にてユニバーサルミュージック/ Polydor Recordsからのデビューが発表されている彼ら。ライブ会場限定企画では、4月15日からスタートするワンマンツアー<ONE N’ ONLY “LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||”>のライブ会場にて6月18日発売のシングル予約者を対象とした抽選企画を実施する。

<ONE N’ ONLY “LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||”>ライブ会場限定企画

★千葉・名古屋・大阪 公演

各公演ライブ終演後、抽選で50名様を「お見送り会」にご招待



★日本武道館 公演

ご参加いただいた全員に日本武道館公演限定絵柄のトレーディングカードをプレゼント

(直筆サイン入りの当たりアリ)



各公演日程:https://one-n-only.jp/live/live31178/

シングル情報:https://one-n-only.jp/news/news31607/



<CD予約時間>

各会場グッズ販売と同じ時間から開始、各部の開演時間まで受付いたします。

※当日の状況によって販売開始、終了時間が前後する場合がございます。



<CD予約場所>

各会場CD即売所にて受付



<抽選会参加方法>

ヽ堂饐譴妊轡鵐哀1枚をご予約ごとに抽選券を1枚お渡し

抽選機で抽選



「A賞」が出た方・・・

■千葉・名古屋・大阪公演:お見送り会参加券

■日本武道館公演:直筆サイン入りトレーディングカード(日本武道館公演限定絵柄)



「A賞」が出なかった方・・・

トレーディングカードを1枚差し上げます。

トレーディングカードは日本武道館のみ、限定絵柄となります。



※1日に2部ライブが行われる場合は、1部または2部どちらかへの参加をお選びください。

ただし、ご希望の部が定員に達した場合はお選びいただくことができませんのでご了承ください。

※一会計につきCDは何枚でもご予約いただけますが、1回に抽選できるのは8口までといたします。8口以上参加券をお持ちのお客様は最後尾に再度お並びください。

※8口を一度に抽選される場合、8口の抽選が終了するまでに途中でA賞が出た場合はその場で抽選は終了となります。残りの参加権利分の参加賞のトレーディングカードを差し上げます。



※日本武道館公演限定絵柄のトレーディングカードは後日発表いたします。

リリースイベント開催エリア/日程

2025年

5月18日(日) 大阪府

6月1日(日) 千葉県

6月15日(日) 愛知県

6月18日(水) 東京都

6月21日(土) 埼玉県

6月22日(日) 関西エリア

配信情報

■「BOOM BASH」

2025年4月18日(金)配信スタート

メジャーデビューシングル「(タイトル未定)」

2025年6月18日(水)発売

▼各種予約サイト

https://bio.to/1stCD



CD収録楽曲 ※全形態収録曲同一

・「タイトル未定」(シングル表題曲)

・「BOOM BASH」

・「Bittersweet」

全3曲収録。曲順後日発表。



<形態内容(全8形態)>

【初回限定盤A】

CD+Blu-ray

品番:UPCH-7726

価格:1,980円(税込)

■Blu-ray収録内容

後日発表

■商品仕様

・スリーブケース付き

・フォトブックレット 52P

・トレーディングカード1枚ランダム封入(絵柄全12種類)(メンバーソロ×2種+集合2種)



【初回限定盤B】

CD+Blu-ray

品番:UPCH-7727

価格:1,980円(税込)

■Blu-ray収録内容

後日発表

■商品仕様

・スリーブケース付き

・フォトブックレット 52P

・トレーディングカード1枚ランダム封入(絵柄全12種類)(メンバーソロ×2種+集合2種)



【通常盤/初回プレス】

CD

品番:UPCH-7733

価格:1,320円(税込)

■商品仕様

・トレーディングカード1枚ランダム封入(絵柄全12種類)(メンバーソロ×2種+集合2種)



【初回限定メンバーソロ盤】

CD

価格:各1,320円(税込)

TETTA Ver. UPCH-7728

REI Ver. UPCH-7729

EIKU Ver. UPCH-7730

HAYATO Ver. UPCH-7731

NAOYA Ver. UPCH-7732

■商品仕様:トレーディングカード1枚ランダム封入(絵柄各メンバー全4種)



※初回限定盤Aと初回限定盤Bのフォトブックレットは同一です。

※初回限定盤A、初回限定盤B初回盤、通常盤(初回プレス)のトレーディングカードの絵柄は同一です。



<全形態共通、封入特典>

■トレーディングカードを1枚ランダム封入

初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤(初回プレス) 絵柄同一全12種(メンバーソロ×2種+集合2種)

メンバーソロ盤は各メンバー絵柄全4種

※メンバーソロ盤に封入されるトレーディングカードは各ソロ盤のメンバーのものを封入。(例:TETTA Ver.にはTETTAの絵柄4種のうち1種を封入)

※通常盤はUPCH-7733通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。

初回プレス終了後は封入しておりません。



■スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ

シングルの発売を記念してスペシャル応募抽選企画を実施いたします。

6月18日発売シングルの各形態初回プレス分をご購入の上、ご応募いただいたお客様を対象として豪華賞品をプレゼントいたします。

賞品の内容、応募方法、応募期間などの詳細は後日ご案内いたします。



※応募抽選用シリアルナンバー付きチラシは全形態初回プレス分のみ封入します。



<購入特典情報>

【オフィシャルファンクラブ「SWAG」、UNIVERSAL MUSIC STORE購入スペシャル特典】

初回限定メンバーソロ盤を5枚セットでご購入いただいたお客様にセット購入特典を差し上げます。



・オフィシャルファンクラブ「SWAG」:初回限定メンバーソロ盤5枚収納スリーブケース

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(集合写真)



※初回限定メンバーソロ盤を1枚ずつ単品で5枚ご購入いただいてもセット特典は対象外となりますのでご注意ください。ご希望のお客様は必ずセット特典の販売カートを指定してご購入ください。

※セット購入特典をお受取りのお客様は下記店舗別CD購入特典の対象外となります。



▼オフィシャルファンクラブ「SWAG」セット特典をご希望のお客様は以下URLからご予約ください

https://fc.one-n-only.jp/contents/917533



▼UNIVERSAL MUSIC STOREセット特典をご希望のお客様は以下URLからご予約ください

https://umusic.jp/WZtDoATt



<オフィシャルファンクラブ「SWAG」セット購入手順>

1.上記「SWAG」会員サイトより、UNIVERSAL MUSIC STOREのページへアクセス。

2.UNIVERSAL MUSIC STOREにログイン。ご購入にはUNIVERSAL MUSIC STOREの会員登録(無料)が必要です。

3.対象商品をご購入。



※お申込み資格はオフィシャルファンクラブ「SWAG」会員様のみとなります。(商品ご注文時に「SWAG」会員の方が対象)

※販売および商品の発送はUNIVERSAL MUSIC STOREが行います。

※UNIVERSAL MUSIC STOREの注意事項を必ずご確認の上ご注文ください。



【店舗別CD購入特典】

全国のCDショップ&インターネット販売サイトにてシングルいずれか1枚購入につき1つ、特典を先着で差し上げます。特典のデザイン及び詳細は後日ご案内いたします。



【対象店舗/特典内容】

・オフィシャルファンクラブ「SWAG」:オリジナルトレーディングカード1枚ランダム (絵柄全6種)(メンバーソロ+集合)

・UNIVERSAL MUSIC STORE: オリジナルトレーディングカード1枚ランダム(絵柄全6種)(メンバーソロ+集合)

・TOWER RECORDS:オリジナルトレーディングカード1枚ランダム(絵柄全6種)(メンバーソロ+集合)

・HMV:オリジナルトレーディングカード1枚ランダム(絵柄全6種)(メンバーソロ+集合)

・Amazon.co.jp:メガジャケ(ご購入のCDと同じ絵柄のメガジャケを差し上げます)

・楽天ブックス: 缶バッジ1つランダム(絵柄全5種)(メンバーソロ)

・セブンネットショッピング:アンブレラマーカー1つランダム(絵柄全5種)(メンバーソロ)

・その他ONE N’ ONLY応援店舗:ポストカード



【注意事項】

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※各種購入特典は先着です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

<LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||>

【千葉】市川市文化会館

4月15日(火)開場18:00/開演19:00

4月16日(水)開場17:30/開演18:30

【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館

フォレストホール

4月28日(月) 開場18:00/開演19:00

4月29日(火・祝)

<1部>開場12:30/開演13:30

<2部>開場17:00/開演18:00

【大阪】オリックス劇場

5月5日(月・祝) 開場18:00/開演19:00

5月6日(火・振休)

<1部>開場12:30/開演13:30

<2部>開場17:00/開演18:00

【東京】日本武道館

5月9日(金) 開場17:30/開演18:30

5月10日(土) 開場16:30/開演17:30



<チケット>

■全席指定

千葉・愛知・大阪のホール公演:9,000円(税込)

日本武道館公演:9,500円(税込)

https://one-n-only.jp/live/live31178/

千葉・名古屋・大阪公演の各公演ライブ終演後、抽選で50名様を「お見送り会」に招待し、ファイナルとなる日本武道館公演では参加者全員に日本武道館公演限定絵柄のトレーディングカードをプレゼント。中には直筆サイン入りのスペシャル版も含まれているとのことだ。また、リリースイベントについては大阪、千葉県、愛知県、東京都、埼玉県、関西エリアを周ることが決定し、今後随時詳細が発表されていく。ONE N’ ONLYは4月18日にツアーのテーマ曲となる「BOOM BASH」を配信。ツアーファイナルには自身初となる日本武道館2Days公演に臨む。