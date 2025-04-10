Èø¾åµÆÇ·½õ¡¡È¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº½±Ì¾¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈø¾åµÆÇ·½õ¡Ê£´£·¡Ë¤È±¯Ç·½õ¡Ê£±£±¡Ë¿Æ»Ò¤¬£±£°Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¼··îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£··î£µ¡Á£²£´Æü¡áÂçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½±Ì¾¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¡Ê£±£²Æü¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¡¦µÆÇ·½õ¤Ï£´·î£²£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸Å¼°´é´ó¤»¼êÂÇ¼°¤ÇÈ¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤ò½±Ì¾¤·¡¢Æ±Æü¡¦±¯Ç·½õ¤ÏÏ»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¡£
¡¡£²Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÉã¤Î¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤è¤ê¡Ö¤ª¤á¤¨·Ñ¤²¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µÆÇ·½õ¤Ï¡ÖÉã¤¬·òºß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÆÇ·½õ¤ÎÌ¾À×¤ò¼é¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÉã¤Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤ªÌ¾Á°¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ø¤ª¤ì¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤âÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¡×¤È½±Ì¾¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÌ¾¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¡¦±¯Ç·½õ¤¬¡¢µÆÇ·½õ¤ÎÌ¾¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡ÖÁÄÉã¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃæ¤Ç¿Æ»Ò¤Ç½±Ì¾¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±¯Ç·½õ¤Ï¡ÖÉã¤Ï£±£¸ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÇµÆÇ·½õ¤ò½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Ë½±Ì¾¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Éã¤Ë²È¤Ç¡ØµÆÇ·½õ¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È±¯Ç·½õ¤ÇÉñÂæ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡ØÁÄÉã¤¬·òºß¤Î¤¦¤Á¤Ë¿Æ»Ò»°Âå¤Ç½±Ì¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¡Ù¤ÈÉã¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µÆÇ·½õ½±Ì¾¤¹¤ë¤Î¥ä¥À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢´èÄ¥¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î½±Ì¾¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ãë¤ÎÉô¤Ë¡Ö±©º¬¤ÎÆÅ¡Ê¤«¤à¤í¡Ë¡×¤ò¿·µÆÇ·½õ¤¬±é¤¸¡¢¡Ö¤¦¤«¤ìË·¼ç¡×¤Î´ê¿ÍË·¼ç¤ò¿·µÆ¸ÞÏº¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ìë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡Ö½±Ì¾ÈäÏª¡¡¸ý¾å¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¿·¸Å±é·à½½¼ï¤ÎÆâ¡¡ÅÚÃØ¡Ê¤Ä¤Á¤°¤â¡Ë¡×¤Ç¿·µÆ¸ÞÏº¤¬±Ã»³¤ÎÁÎ¡¦ÃÒäÖ¡Ê¤Á¤Á¤å¤¦¡Ë¤ò±é¤¸¡¢»ø½÷¸ÕÄ³¤ò¿·µÆÇ·½õ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¿·¸Å±é·à½½¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÆÇ·½õ¤Ï¡Ö²»±©º¬²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê±éÌÜ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤ÎÃÒäÖ¡Ê¤Á¤Á¤å¤¦¡Ë¤Î¤¢¤ä¤·¤µ¤«¤é¸åÈ¾¤ÎµðÂç¤ÊÌëºµ¤â¤Õ¤¯¤á¤ÆÉñÍÙ·à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº×¤ê¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê³«²ñ¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£