4月10日 投稿

GUは4月10日、「ポケットモンスター(ポケモン)」の画像をXにて公開した。

今回公開されたのは、「ポケモン」シリーズ初期作品を連想させるドット絵画像。ピカチュウのほか、ヒトカゲ、ゼニガメ、フシギダネと思われるポケモン4体の姿が確認できる。

詳細については明かされていないが、「ポケモン」とのコラボ商品発売の告知ではないかと思われる。続報を期待したい。

(C)2025 Pokemon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.