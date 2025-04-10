ÀéÍÕ¡¦Çð»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡È21ºÐÃËÀ¤Î»àË´»ö·ï¡É¤Ç2¿ÍÌÜ¤ÎÂáÊá¡¡¿·¤¿¤Ë22ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç21ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¡¢Æ±µï¤¹¤ëÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¿·¤¿¤Ë22ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î7Æü¡¢Çð»ÔÄÍºê¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÌî¾å±Ê±ó¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿ºØÆ£¾ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤¬½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ïº£·î6Æü¤ÎÌë¡¢ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Ìî¾å¤µ¤ó¤ËÊ¿¼ê¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢¾¾¸Í»Ô¾ïÈ×Ê¿¤Î¼«¾Î¡¦²ñ¼Ò°÷¡¢¹â¶¶æÆÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¿·¤¿¤ËÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌî¾å¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤È¤ß¤é¤ì¡¢ºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¶¡½Ò¤«¤é´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼ê¤ÎÊ¿¤Ç¿¨¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤ä»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£