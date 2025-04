『御陣乗太鼓』登場！北陸・金沢ガルガンチュア音楽祭

ガルガンチュア音楽祭実行委員会は、能登の復興への願いを込め、「北陸・金沢ガルガンチュア音楽祭」を、金沢公演に続き、2025年5月7日(水)東京オペラシティ・コンサートホールにて開催します。

北陸・金沢ガルガンチュア音楽祭

ガルガンチュア音楽祭実行委員会は、能登の復興への願いを込め、「北陸・金沢ガルガンチュア音楽祭」を、金沢公演に続き、2025年5月7日(水)東京オペラシティ・コンサートホールにて開催。

この公演を通じて、より多くの皆様に能登の現状を知っていただき、復興支援の輪が広がることを心より願っています。

チケット収益の一部は、ガルガンチュア音楽祭実行委員会を通じて、被災地での音楽活動の支援や、被災された方々に音楽を届ける活動に活用します。

活動のひとつとして、オーケストラ・アンサンブル金沢などによる復興応援コンサートのライヴ録音CD《能登の翼》を、能登をはじめ石川県内の小中高校へ届ける取り組みも予定しています。

「気落ちしないで、翼を持って飛んでほしい」というメッセージを、このCDに込めています。

当日は、50年以上にわたり世界の第一線で活躍し続ける伝説的ヴァイオリニストであり、指揮者・教育者としても世界中から尊敬を集めているピンカス・ズーカーマンをはじめ、19歳で第10回ショパン国際ピアノコンクールに優勝し、一躍その名を世界に知らしめた名手アブデル・ラーマン・エル=バシャら、世界的な演奏家たちが東京に集結します。

また鶫 真衣(石川県観光大使/陸上自衛隊中央音楽隊ソプラノ歌手)が、七尾市在住の詩人・椿れい氏による詩をもとにした《能登の翼》を歌い、東京から能登へ希望の歌声を届けます。

フィナーレでは、450年続く輪島市の伝統芸能『御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)』が登場。

復興への祈りを込めた力強い響きが、会場を包み込みます。

出演者と来場の皆様が一体となり、未来への希望を奏でる一夜となりますように。

■北陸・金沢ガルガンチュア音楽祭について

「ガルガンチュア音楽祭」は、新緑の美しいゴールデンウィークに、石川県立音楽堂、金沢市アートホールなど北陸エリア各所で、一流のクラシック演奏をはじめ、石川の伝統芸能である邦楽や、吹奏楽の祭典など、多種多彩なプログラムが公演されます。

2024年の来場者数は過去最高の12万4千人余を数え、子どもから大人まで、多くの皆様にお楽しみいただきました。

北陸最大の音楽の祭典です。

■ガルガンチュアとは?

中世フランス文学の主人公。

旺盛な好奇心と何にでも挑戦するエネルギーを持った「ガルガンチュア」に因み、多種多彩な音楽で心が躍り満たされるゴールデンウィークを過ごしていただきたい、という願いを込めています。

■能登の復興を祈り制作されたCD「能登の翼」

2024年11月27日、金沢市の県立音楽堂で開催した応援コンサートのライヴ録音がCD「能登の翼」として誕生しました。

表題曲「能登の翼」を作詞した七尾市在住の詩人・椿れい氏は「能登の翼を広げて翔ぼう」「過去と未来に虹をかけよう」と、前向きな言葉で復興への思いを込めています。

作曲は、NHK大河ドラマ「利家とまつ」の音楽で知られる作曲家・渡辺 俊幸氏。

CDには鶫 真衣が歌う「能登の翼」「ふるさと」や、作曲家・池辺 晋一郎氏が鎮魂の思いを込めた「祈り、そして 光」など、 計7曲を収録。

県内の全小中学、高校と能登地方の公民館に配布予定です。

■開催概要

北陸・金沢 ガルガンチュア音楽祭2025 東京公演

世界をつなぐハーモニー〜音楽のちからで復興応援〜

【出演】

ソプラノ :鶫 真衣(石川県観光大使、陸上自衛隊中央音楽隊ソプラノ歌手)

太鼓 :御陣乗太鼓(輪島市指定文化財、石川県無形文化財)

ヴァイオリン:ピンカス・ズーカーマン

ピアノ :アデブル・ラーマン・エル=バシャ

指揮 :ヘンリク・シェーファー

管弦楽 :デンマーク国立フィルハーモニー管弦楽団

鶫 真衣(陸上自衛隊中央音楽隊ソプラノ歌手)

御陣乗太鼓(輪島市伝統芸能)

ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリニスト)

アデブル・ラーマン・エル=バシャ(ピアニスト)

ヘンリク・シェーファー(指揮者)

【日時・会場】

2025年5月7日(水)開演19:00(開場18:15)

【演奏曲目】

池辺 晋一郎 :祈り、そして光 ―能登半島地震犠牲者の鎮魂として―

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調 K. 219

ショパン :アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22

ニールセン :序曲『ヘリオス』作品17

フォーレ :『レクイエム』より ピエ・イエズ Op.48(歌:鶫 真衣)

宮川 彬良 :風のオリヴァストロ(歌:鶫 真衣)

渡辺 俊幸 :能登の翼(作詞:椿れい/歌:鶫 真衣)

太鼓 :御陣乗太鼓

【チケット情報】

全席指定(税込) S席10,000円 A席5,000円(僅少) 3階席3,000円(僅少)

・石川県立音楽堂チケットボックス

TEL: 076-232-8632(10時-18時)

・東京オペラシティチケットセンター

TEL:03-5353-9999(10時-18時:月曜休)

・チケットぴあ Pコード:289-334

【主催】北陸・金沢 ガルガンチュア音楽祭実行委員会

【後援】デンマーク王国大使館、石川県人会、東京輪島会

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『御陣乗太鼓』登場!北陸・金沢ガルガンチュア音楽祭 appeared first on Dtimes.