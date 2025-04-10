INABA／SALASが登場する『Rolling Stone Japan』最新号特別版緊急重版決定
■重版分は、5月中旬より全国の書店およびネット通販で販売を予定！
INABA／SALASがW表紙を飾る『Rolling Stone Japan vol.30』特別版の緊急重版が決定した。
『Rolling Stone Japan vol.30』特別版は、3月25日の発売直後から全国書店・ネット通販サービスにて完売が続出し、多くの読者からの増刷の要望の声があがっていた。
INABA／SALAS は、2月26日に3rdアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』をリリースし、3月からは『INABA／SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello-』の公演をスタート。
2020年に前作『Maximum Huavo』をリリースしたものの、パンデミックの影響でツアーは全公演が中止という事態に。2020 年、『Rolling Stone Japan vol.10』表紙撮影でサラスが来日した直後に始まったパンデミックから5年の月日を経て、本人たちも想定外だったというアルバムを引っさげ、ふたりはついにカムバックを果たした。
撮り下ろしの写真とともに、3rdアルバム『ATOMIC CHIHUAHUA』についてたっぷりと語った全18ページのフォトストーリーとインタビューが掲載された永久保存版の一冊。重版分は、5月中旬より全国の書店およびネット通販で販売が予定されている。
メイン写真：Rolling Stone Japan vol.30増刊 特別版（発行CEミュージッククリエイティブ）
書籍情報
2025.03.25 ON SALE
『Rolling Stone Japan vol.30 増刊 特別版（2025年5月号）
※重版搬入日：2025年5月中旬より順次（予定）
リリース情報
2025.02.26 ON SALE
INABA／SALAS
ALBUM『ATOMIC CHIHUAHUA』
『INABA／SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello-』詳細
https://bz-vermillion.com/is2/
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