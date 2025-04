ちびまる子ちゃんパッケージ！野菜をMOTTO

静岡県清水市を故郷にもつ国民的人気作品「ちびまる子ちゃん」。

同じく清水に拠点を持つモンマルシェは、「野菜をMOTTO」ブランドからちびまる子ちゃんパッケージのスープを発表します。

野菜をMOTTO「ちびまる子ちゃんパッケージのスープ」

2025年4月10日(木)より順次販売開始の予定です。

2025年4月10日(木)より順次販売開始の予定です。

さくらももこさんのやさしいタッチのイラストのパッケージを開けると野菜たっぷりのスープが。

まるちゃんたちの淡い色みのイラストに気持ちもほぐれ、あたたかいスープでからだの芯からあたたまる、そんなスープができました。

静岡清水からほっこり優しいスープ時間をお届けします。

■母の日にも。

ギフトパッケージも多数用意

華やかなボックスに入った母の日のギフトセットやギフト商品も多数用意しています。

みんなが知っている国民的キャラクターだからこそ、ギフトにもおすすめです。

もらった人はきっとラッピングをほどいた時に思わず笑顔に。

そんなちいさな「ほっこり」を贈るギフトです。

6種類の異なるパッケージのスープは静岡の店舗でも販売します。

静岡みやげやふるさと納税でも。

静岡県内3か所の店舗やオンラインショップで数量限定にて発売。

静岡市のふるさと納税でも購入できます。

母の日ボックスラッピング

■販売店舗(4月10日順次販売予定)

モンマルシェ 清水本店

野菜をMOTTO パルシェ店

野菜をMOTTO 遠鉄店

野菜をMOTTO 日本橋三越店

■オンラインショップ

野菜をMOTTO 公式オンラインストア

https://yasaiwomotto.jp/pages/onlineshop

楽天・Amazon・静岡市ふるさと納税

■ラインナップ

ラインナップは6種類

価格:各616円(税込)

前列:コーンスープ

後列:左からポトフ、かぼちゃスープ、参鶏湯、ボルシチ、クラムチャウダー

※単品販売は実店舗、公式サイトのみ

