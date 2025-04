スズキ ジムニー専用設計！セイワ「スマホ＆タブレットオーディオパネル」『RAY22』

セイワは、スズキ ジムニー(JB64/JB74/JC74)専用設計の「スマホ&タブレットオーディオパネル」『RAY22』を発売します。

セイワ「スマホ&タブレットオーディオパネル」『RAY22』

この製品は、ジムニーのインテリアと一体化するデザインと高い機能性を兼ね備えており、車内でのエンターテインメント体験をさらに向上させます。

【RAY22の特長】

1. ジムニー(JB64)・ジムニーシエラ(JB74)・ジムニーノマド(JC74)に対応した専用設計で、純正インテリアに自然に溶け込む高いフィット感を実現。

2. 純正のオーディオパネルと付け替えることで、スマホやタブレットをベストポジションで取り付け可能。

(6.1〜11inchのデバイスに対応 最小145mm〜最大200mmまで)

3. 伸縮するアシストアームと2つのボールジョイントを搭載し、スマートフォンを自由な位置・角度に調整可能。

※タブレットを使用する場合はアシストアームを取り外します。

4. USB Type-Aポート(QC3.0対応:最大30W)とType-Cポート(Power Delivery対応:最大30W)を搭載し、それぞれのポートで対応機器を高速充電。

※2ポート同時使用時の合計出力は30W

5. ボックス裏のパネルを外せば、1DINオーディオの装着も可能。

オーディオを取り付けない場合は、小物収納BOXとして使える。

6. アーム部分をオプション品(OP49 PNDアダプター)と差し替えることで、同社ポータブルフルセグナビゲーションの取り付けが可能。

(対応ナビゲーション:PNM90F2/90F/89F/88F/87F/87AR/86F/85F/75F)

【製品概要】

品番 : RAY22

品名 : スマホ&タブレットオーディオパネル

希望小売価格: オープン価格(税込14,800円前後)

発売予定日 : 2025年4月上旬

販売先 : 楽天市場など

※掲載写真はイメージです。

実際の商品とは色調が異なる場合があります。

※記載の情報(価格・仕様・サービス内容・URL等)は2025年4月10日現在のものです。

※仕様は予告なく変更されることがあります。

