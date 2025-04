MLB公式ボブルヘッド人形などの限定アイテム！『PGS SHO-TIME』大谷翔平 公式グッズ特集ストア

「『PGS SHO-TIME』大谷翔平 公式グッズ特集ストア」を、北海道・札幌のCOCONO SUSUKINO地下1階特設会場にて、2025年5月16日(金)から5月25日(日)まで、期間限定でオープンします。

『PGS SHO-TIME』大谷翔平 公式グッズ特集ストア

開催期間: 2025年5月16日(金)〜5月25日(日)

開催会場: COCONO SUSUKINO地下1階 特設会場

(〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西4丁目1-1)

営業時間: 10:00〜21:00

このストアでは、「東京シリーズ」公式商品を中心に、MLB公式ボブルヘッド人形などの限定アイテムや貴重なコレクションアイテムを取り揃え、MLBファンに向けた特別な限定商品を販売します。

大谷翔平選手は、2013年に北海道日本ハムファイターズに入団し、「二刀流」として数々の記録を打ち立て、国内外で大きな注目を集めました。

その後、メジャーリーガーとしても成功を収め、世界的なスーパースターとなった大谷選手。

北海道での活躍は、地元ファンにとって特別な意味を持ち、今なお熱い応援が続いています。

今回の特別ストアでは、東京ドームで開催された「東京シリーズ」の公式商品を中心に、大谷翔平選手の「Rising Again:Pitcher’s Return 2025 ドジャース球場台座付ボブルヘッド」や、イチロー選手の「2009-2019 功績を称える記念台座付ボブルヘッド」、ダルビッシュ有選手の「日米通算200勝記念台座付ボブルヘッド」など、限定のMLB公式商品を豊富に取り揃えます。

さらに、山本由伸選手や他のMLB選手のアイテムも限定販売され、ファッションアイテムや関連写真集、書籍までが札幌・COCONO SUSUKINOに一堂に集結。

ファン垂涎の期間限定オープンとなります。

IVORY / MLB東京ツアー限定デザイン / トートバッグ

MLB東京ツアー公式商品

大谷翔平選手ボブルヘッド

<取り扱い商品>

・「東京シリーズ」公式商品

・大谷翔平選手のMLB公式「Rising Again:Pitcher’s Return 2025 ドジャース球場台座付ボブルヘッド」

・山本由伸選手、ダルビッシュ有選手、他MLB選手のMLB公式商品

・イチロー選手のMLB公式「2009-2019 功績を称える記念台座付ボブルヘッド」

・ダルビッシュ有選手のMLB公式「日米通算200勝記念台座付ボブルヘッド」

・MLB公式商品

・関連写真集、書籍等

