予算に応じた具体的なリフォームプラン事例をわかりやすく紹介！みやこリフォーム「特設ページ」

みやこリフォーム「特設ページ」

みやこリフォームは、マンションに特化したリフォーム情報をまとめた特設ページを新たに開設。

このページでは、さまざまな予算に応じた具体的なリフォームプラン事例をわかりやすく紹介し、これからマンションのリフォームを検討されている方の不安や疑問を解消します。

■予算別リフォーム事例を詳しく紹介

マンションリフォームを検討するうえで大きなポイントとなるのが「予算」です。

本特設ページでは、「100万円台でできる部分リフォーム」「300万円台で実現する水まわり中心の改修」「500万円以上で行う全面リノベーション」など、金額帯ごとにどのような工事が行えるのかを実例を踏まえて解説しています。

具体的な写真や費用目安を掲載することで、リフォームのイメージをより明確に。

金額帯の提示

金額帯別の代表事例

■マンションリフォームにおける「みやこリフォーム」の強み

<豊富な施工実績>

築年数・構造が異なるさまざまなマンションリフォームを手掛けており、お客様のニーズに合わせた最適なプランを提案します。

<柔軟なプラン提案>

予算・要望に合わせて複数パターンのプランを提案し、納得するまで丁寧にサポートします。

<アフターサポートの充実>

施工後の不具合やメンテナンスにも迅速に対応する体制を整え、長く安心してお住まいいただけるようバックアップします。

<専門家との連携>

デザイン性・機能性の両立を目指し、設計やインテリアコーディネートの専門家との協力体制を築いています。

