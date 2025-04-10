¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþËÆ¡×¸µAKB48¤Î39ºÐ½÷Í¥¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å&²ÖÊÁµ¤Ê¬¡×¤ÎÂç¿Í¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÔ¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹ËþµÊ¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤â¥¹¥Æ¥¡×
ÌÚÏ³¤ìÆüÍá¤Ó¤ÆÎÐ¤ËÀ÷¤Þ¤ë
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò(39)¡áÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Õ¥³¡¼¥Ç¤ÎÁõ¤¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö4·î¡£¥Ù¡¼¥¸¥å&²ÖÊÁµ¤Ê¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë²ÖÊÁ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÔ¿´¤Î¥Ó¥ë³¹¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¶õ´Ö¤ËÎ©¤Á¡¢ÌÚÏ³¤ìÆü¤òÍá¤Ó¤ÆÎÐ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÖÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤Ž¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½Õ¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÆüº¹¤·Íá¤Ó¤ÆÂç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¥Í¡×¡Ö²ÖÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤Ž¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþËÆ¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£