500点以上のジュエリーを試着＆体験！オレフィーチェ「ジュエルームin福岡」

ジュエリーブランド「オレフィーチェ」は、2025年4月19日(土)・20日(日)の2日間、福岡・天神エリアの「UNIONSODA(ユニオン・ソーダ)」にて、九州初の“試着特化型”ジュエリーイベント「ジュエルームin福岡」を開催します。

オレフィーチェ「ジュエルームin福岡」

開催日 :2025年4月19日(土)〜4月20日(日)

・4月19日(土)11:00〜19:00(最終入場18:00)

・4月20日(日)11:00〜17:00(最終入場16:00)

会場 :UNION SODA(ユニオン・ソーダ)

所在地 :〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-1-3-201

アクセス:西鉄「天神駅」下車徒歩8分

地下鉄「天神駅」下車徒歩10分

参加費 :無料

これまで名古屋や札幌で開催し大好評を博した「ジュエルーム」が、ついに九州に初上陸。

オレフィーチェこだわりのジュエリーを実際に試着し、その輝きやデザインの美しさを直接体感できます。

500点以上のジュエリーを試着できるこのイベントにて、オレフィーチェのジュエリーとの特別な出会いを体験できます。

■試着できるジュエリーは500点以上!特別なジュエリー体験を提供

「ジュエルームin福岡」では、オレフィーチェを代表する人気ジュエリーはもちろん、最新作や限定アイテムも含めた500点以上のジュエリーを用意。

ゆったりとした空間で、リラックスしながらジュエリーの試着を楽しめます。

ジュエリー選びに不安な方もご安心ください。

ジュエリーコーディネーターが、コーディネートの提案やジュエリー選びのポイントを案内します。

■福岡開催ならではの魅力

1. 九州初開催!福岡・天神エリアでジュエリー体験

福岡・天神エリアの洗練された会場で、心躍るジュエリー体験をお届けします。

2. イベント限定試着体験

多彩なデザインのジュエリーを自由に試着。

オンラインでは伝わりきらない質感や輝きを実際に体感できます。

また、オンラインショップに掲載されていない特別なアイテムも展示予定です。

3. ジュエリーコーディネーターによるアドバイス&ジュエリー相談

リングサイズ測定や、お手持ちジュエリーとのコーディネート提案を行います。

「似合うジュエリーが分からない」「ギフト選びに迷っている」など、どんなご相談もお任せください。

4. 来場者限定特典

イベントに来場いただいたお客様には、特別なクーポンをプレゼント。

ジュエリーをお得に購入するチャンスです!

■「ジュエルーム」の魅力

●500点以上のジュエリーを試着し放題

時間制限なしで、たくさんのジュエリーを試せます。

※混雑時には利用時間制限を設ける場合があります。

札幌会場での様子

札幌会場での様子(2)

●会場にレジは用意しておりません

購入の有無にかかわらず、500点以上のジュエリーをご試着いただけます。

じっくり選び、自分にぴったりのジュエリーを見つけてください。

もちろん、気に入ったジュエリーはオンラインショップより購入できます。

●予約不要・入場無料

気軽にお立ち寄りいただけるイベントです。

お一人でのご参加はもちろん、お友達やご家族との来場も大歓迎です。

名古屋会場での様子

●福岡限定!会場限定クーポン配布

来場者全員に、お得にジュエリーを購入できるクーポンをプレゼントします。

■ジュエルームの楽しみ方

ジュエルームの流れは至ってシンプルです。

展示されているジュエリーの中から、試着したいジュエリーの名前をオーダーシートに記入するだけ。

あとはスタッフがお席までジュエリーをお持ちします。

ジュエリーの試着は何度でも可能です。

お時間の許す限り、たくさんのジュエリーをご試着ください。

ジュエルームの流れ

■ジュエルームはこんな方におすすめ!

●オンラインで気になっていたジュエリーを実際に試着したい

●一人でじっくりジュエリーを選びたい

●プレゼント選びの参考にしたい

●スタッフに付きっきりで接客されるのは少し緊張してしまう

■注意事項

●展示品はすべて試着用サンプルとなりますので、その場でのお持ち帰りはできません。

●開場前の整列は近隣店舗や歩行者のご迷惑となりますので、お控えください。

●会場は2階にあり、エレベーターがありませんので、階段を利用ください。

■Q&A

Q:気に入ったジュエリーはその場で購入できますか?

A:いいえ、試着のみ可能で、購入はオンラインショップからとなり、お手伝いさせていただきます。

Q:参加費は無料ですか?

A:はい、どなたでも無料で参加できます。

Q:すべてのオレフィーチェのジュエリーが展示されますか?

A:すべてではありませんが、500点以上の豊富なラインナップを用意しており、表参道店限定ジュエリーなど特別なアイテムも展示予定です。

Q:幼児と一緒に来場できますか?

A:可能ですが、会場内は混雑が予想されますので、ご注意ください。

「ジュエルームin福岡」で、ぴったりのジュエリーを見つける特別な時間を楽しめます。

