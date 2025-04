バンダイナムコ Cross Storeなどオープン！mozo ワンダーシティ「第二弾リニューアル」

「mozo ワンダーシティ」において、2025年3月の第一弾リニューアルに続く、第二弾リニューアルを実施します。

第二弾リニューアルオープンには、全国初業態である「NATURAL BEAUTY BASIC +」や、東海地区初出店の大型アミューズメント施設「バンダイナムコ Cross Store」がオープンします。

施設アメニティのアップデートとして、館内誘導サインを全面的に刷新します。

視認性の高い洗練されたデザインを採用する事で、初めて訪れるお客さまにもお買い回りしやすい環境を提供していきます。

■4月の主なオープン店舗

以下は、第二弾リニューアルでオープンする注目店舗の一部です。

【東海地区初出店】

バンダイナムコ Cross Store(バンダイナムコクロスストア) 新店[4F] アミューズメント・玩具・キャラクター雑貨

「バンダイナムコ Cross Store」は、バンダイナムコグループ各社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとしてさまざまなコンテンツと利用者が施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供します。

アミューズメント施設「ナムコ」のほか、「たまごっちのおみせ」(東海初出店)、「一番くじ公式ショップ」、「ONE PIECEカード公式ショップ」などのオフィシャルショップ12店舗をオープンします。

また、シネマ棟には「ナムコ/ガシャポンのデパート」も同時オープンします。

たまごっちのおみせ(東海地区初出店)

一番くじ公式ショップ

【全国初業態出店】

NATURAL BEAUTY BASIC +(ナチュラルビューティーベーシック プラス) 新店[2F] レディス

「働く女性のクローゼット」

ON/OFFどちらも妥協しない、働く女性のためのワードローブ。

トレンドを捉えつつ、長く愛せるアイテムが揃っています。

忙しい毎日にも、おしゃれを楽しむ余裕を待ちたい…

そんなあなたへ。

NATURAL BEAUTY BASICを中心に、複数ブランド取扱いの全国初の複合ショップです。

<取扱ブランド>

NATURAL BEAUTY BASIC、N.Natural Beauty Basic*、PROPORTION BODY DRESSING、FREE’S MART、JILL by JILL STUART、bobe

(4月24日(木)オープン)

【東海地区初出店】

BeBe Petits Pois Vert(ベベ プチ ポワ ヴェール) 新店[3F] キッズ・ベビー

「子どもの欲しいをカタチに」

ディティールと素材にこだわり、今着たいトレンドアイテムと、合わせやすいスタンダードアイテムで素敵なコーディネート、子どもらしい今しか着れないナチュラルなかわいさを提案。

お子さまがワクワク・ドキドキする毎日をお届けします。

<取扱ブランド>

SLAP SLIP、nexchic、BeBe Petits Pois Vert、mon cheri BeBe

(4月11日(金)オープン)

【その他の注目店舗】

GU(ジーユー) 新店[2F] レディス・メンズ

YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。

ちょっと服を変えるだけで、気分は変わる。

前向きな自分、なりたかった自分、見たことのない自分。

誰だって、まいにち新しい自分に出会える。

旬で、心地よい服を。

いまの気分で、もっと自由に。

GUは、自由。

(4月11日(金)オープン)

ROSE BUD(ローズバッド) 新店[1F]レディス・雑貨

トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSE BUD”と、独自のフィルターを通して世界各国から集めたウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。

(4月18日(金)オープン)

PLST(プラステ) 移転[2F]レディス・メンズ

PLST(プラステ)は、きちんとしていたい時の毎日服を提案するブランドです。

サイズ豊富なパンツ、程よくトレンドを取り入れた着回しの効くアイテムを取り揃えています。

(4月24日(木)オープン)

LOVOTストア(らぼっとストア) 新店[2F]ロボット

LOVOTストアは、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。

好きな人に懐き、抱っこをねだる。

ロボットなのにまるで生き物のような生命感がある、だんだん家族になるロボットを体感いただける場所です。

(4月11日(金)オープン)

■館内誘導サインのリニューアル:より快適で洗練された空間へ

第二弾リニューアルでは、お客さまがさらに快適に過ごせるよう館内誘導サインの刷新をします。

新しい誘導サインは、エレベーター・エスカレーター周辺にフロア案内を新設するなど、広い館内でお客さまがよりお買物をしやすい環境に整える工夫を施しました。

また、施設コンセプトに調和するシンプルでモダンなモノトーンカラーを採用し、デザイン性と機能性を両立させています。

これにより、訪れるすべてのお客さまにわかりやすく快適な動線を提供するとともに、施設全体の統一感を強化しました。

館内誘導サイン

■mozo ワンダーシティ施設概要

所在地 : 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 : 日本都市ファンド投資法人

運営・管理: イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模 : 敷地面積:約107,000m2 延床面積:約244,000m2

営業時間 : ショップ・サービス 10:00〜21:00

レストラン 11:00〜22:00

イオンスタイルワンダーシティ 9:00〜23:00

※一部営業時間が異なる店舗・売場があります。

