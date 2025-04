赤ちゃんの食べやすさ ママ・パパの使いやすさにこだわった！エジソンママ「こだわりフィーディングスプーン」

「エジソンママ」は、食べやすさを追求した「こだわりフィーディングスプーン」を新発売します。

エジソンママ「こだわりフィーディングスプーン」

対象年齢 :5ヶ月頃〜

メーカー希望小売価格:770円(税込)

成長にあわせた食べやすさ

■商品の特徴

〈ポイント1:【5〜6ヶ月ごろ】薄い口元で自然と食べやすい初期スプーン〉

薄い口元で自然と食べやすい

離乳食がはじめての赤ちゃんは、唇の繊細な動かし方や閉じ方に慣れていません。

自然と口を閉じて食べやすいよう、スプーンの先端にかけて薄くなっています。

〈ポイント2:【7〜8ヶ月ごろ】深め形状の中期スプーン〉

多くすくえる深めの形状

離乳食に慣れて、食べる量が増えたら中期スプーンにステップアップ。

口元が初期スプーンに比べて深めの形状になるので、一度に多くすくえます。

〈ポイント3:ママ・パパが使いやすい!異素材設計〉

先端の根元には中芯

先端がすべてやわらか素材だとへたってしまい使いづらいというお悩みをもとに、先端の根元には中芯を入れました。

しっかり丈夫になることで、ペースト状の離乳食も最後まできれいにすくうことができます。

〈ポイント4:片手抱きでもフィーディングしやすいグリップ部>

安定感のあるグリップ部

持ち手が三角形状になっていることで、握りやすくなっています。

口元に近いグリップ部なので、安定してフィーディングすることができます。

〈ポイント5:きれいに使える衛生設計〉

衛生設計

置いた時に口元が浮くから衛生的。

またお出かけや保管に便利な専用ケース付き。

■製品情報

パッケージ

