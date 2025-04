ドローン技術の可能性を体感！マゼックス「J-AGRI 九州」出店

マゼックスは、2025年5月28日(水)から30日(金)までグランメッセ熊本にて開催される「農業WEEK 通称:J-AGRI【九州】」に出展します。

マゼックスは、2025年5月28日(水)から30日(金)までグランメッセ熊本にて開催される「農業WEEK 通称:J-AGRI【九州】」に出展。

同社ブースでは、農薬散布の省力化を実現する最新モデルに加え、林業にとどまらず、農作物の運搬をはじめ、電力・建設分野など幅広い現場での運搬ニーズに応える多用途型運搬ドローンの展示を行います。

【出展概要】

■イベント名

農業WEEK 通称:J-AGRI【九州】

■展示会名

-J AGRI TECH- 第3回 スマート農業EXPO

■開催日時

2025年5月28日(水)〜30日(金) 9:00〜16:00

■会場

グランメッセ熊本

■小間番号

2-28

■展示内容

・農薬散布ドローン 最新機種「飛助15」(2024年12月発売)

・運搬ドローン「軽助55」(2025年6月発売予定)

→最大55kgの積載能力を持ち、これまで苗木などを運搬してきた林業分野に加え、収穫した農作物の運搬や電力会社での設備資材輸送、建設現場での部材運搬など多様なシーンに対応可能な設計となっています。

※現地では実物をご覧いただきながら詳細を案内させていただきます。

農薬散布ドローン「飛助15」

当日は、個別デモンストレーションの予約・ご相談も可能です。

農業のみならず、さまざまな現場に革新をもたらすドローン技術の可能性を、現地で体感しみてください。

