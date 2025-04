サンリオが、2025年で40周年を迎えたサンリオキャラクターの人気投票イベント、第40回「2025年サンリオキャラクター大賞」の開幕イベントを実施。

スペシャルゲストとして「ポチャッコ」推しのホラン千秋さんと「ハローキティファン」の希空さんが登場しました☆

第40回「2025年サンリオキャラクター大賞」開幕イベント

450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント「サンリオキャラクター大賞」

2025年に記念すべき40周年を迎えたサンリオキャラクターの人気投票イベント「2025年サンリオキャラクター大賞」がついにスタートしました!

「2025年サンリオキャラクター大賞」の開幕イベントには、金髪にイメチェンした「ポチャッコ」推しのホラン千秋さんと、大好きな「ハローキティ」をイメージした真っ赤なドレスに身を包んだ希空(のあ)さんが登壇。

イベント内では、早口言葉リレーやサンリオキャラクターにまつわるクイズに挑戦し、「サンリオキャラクター大賞」の開幕を盛り上げました☆

ホラン千秋さんと希空さんが”推し”キャラクターに関するエピソードを披露

ホラン千秋さんと希空さんが登壇し、ホラン千秋さんは

幼い頃、ピューロランド近くの地元のお祭りのゲームで当たった景品がポチャッコの黒いお財布で、すごくかわいくてずっと大切に使っていた。

と”推し”キャラクターのポチャッコとのエピソードを披露。

ハローキティを応援する希空さんは

母がキティちゃんが大好きで、キティちゃんに囲まれた環境で育った。

昨年ハローキティ展にも行ってかわいい写真をたくさん撮った。

とそれぞれ幼少期からのエピソードを披露し、会場が温かな笑顔に包まれました。

応援のエールを込めてサンリオピューロランドの期間限定パレードを初披露

4月11日よりサンリオピューロランドで始まる春イベント「ビタミンピューロ」の期間限定パレード「レッツちゅうにゅう〜!春のビタミンタイム!」の一部を「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」、ライブエンターテイナー2名の方が一足先にお披露目!

開幕式のオープニングを盛り上げました。

希空さんが大好きなハローキティと対面!「未来へジャ〜ンプッ!」したいこととして、の意欲を示す

ハローキティとの対面に喜びを隠せない希空さん

2025年のサンリオキャラクター大賞のテーマ『キミと未来へジャ〜ンプッ!』と絡めて、ホラン千秋さんと希空さんに「未来に向けてジャンプしたいこと」を質問。

金髪が話題のホラン千秋さんは

髪色を明るくし、今まで挑戦していなかったことにチャレンジした。

とコメント。

希空さんは

いつかキティちゃんとのコラボグッズやお洋服をつくってみたい。

と笑顔で語りました。

さらに、希空さんが愛してやまない「ハローキティ」と、2025年に50周年を迎えた「マイメロディ」が登場。

希空さんは大好きな「ハローキティ」に対して

ピューロランドなどで何度か会ったことがあるが、今日も会えるのが楽しみだったので、すごく幸せです。

と喜び、「ハローキティ」も

とっても嬉しいです♡キティも希空さんだいすきです♪

とコメントしました。

また、50周年を迎えた「マイメロディ」にホラン千秋さんが、

50年も愛され続けるのは本当にすごい。

私もマイメロディのように、長く愛され続けるタレントになれるように頑張ります。

とコメントされました。

ホラン千秋さんがキャスターとして培ってきた滑舌を披露!ポムポムプリンとニャニィニュニェニョンを題材にした「オリジナル早口言葉リレー」に挑戦

ホラン千秋さんと希空さんが「ハローキティ」と「マイメロディ」と一緒に、サンリオキャラクターの「早口言葉リレー」にチャレンジ。

キャスターとして活躍してきたホラン千秋さんは

少しプレッシャーもありますが、マイメロディが不安そうだったのでそちらの方が心配です(笑)

とコメント。

希空さんは

早口言葉が苦手なので足手まといにならないように頑張ります。

と意気込みました。

1回目のお題は、「新人ニャニィニュニェニョンニャーニャーシャンソンショー」で、ホランさんがキャスターとして培った滑舌で難なくクリア、「マイメロディ」が噛んでしまいチャレンジ失敗。

2回目も「プリンポムポムみポムポム、あわせてポムポムむポムポム」といった難解なお題にチャレンジしましたが、「ハローキティ」が

メロディ大丈夫だよ、ホランさんと希空さんと一緒に楽しもう♪

と鼓舞し、皆で力を合わせて見事チャレンジに成功しました。

「サンリオキャラクター大賞」40周年の歴史を振り返る、ABクイズに挑戦!元気よくジャンプで回答!

ホラン千秋さんと希空さんと「サンリオキャラクター大賞」40周年の歴史について、エピソードと一緒に振り返りました。

「サンリオキャラクター大賞」の歴史の中で、5連覇を果たした「シナモロール」や、過去に12連覇を果たした「ハローキティ」について、ホラン千秋さんは

魅力的なキャラクターがたくさんいる中で、1位を取り続けるのはすごい。

とコメント。

さらに、2024年のキャラクター大賞でTOP3に輝いた「クロミ」(昨年3位)、「ポチャッコ」(昨年2位)、「シナモロール」(昨年1位)が登場し、「サンリオキャラクター大賞」の歴史にまつわるABクイズを実施。

ホランさんは推しのポチャッコと対面し、

ポチャッコのぽちゃぽちゃとした感じとほっぺたが本当にかわいくて、会えて嬉しい。

と感動の気持ちを表現。

ABクイズでは、2023年まで4年連続で2位を獲得していたキャラクターや2024年12年ぶりのTOP10入りを果たしたキャラクターに関するクイズに回答し、 ホラン千秋さんも希空さんも見事全ての問題に正解しました。

WEB投票スタート!ホラン千秋さんはポチャッコ、希空さんハローキティに投票

WEB投票開始時刻の11時直前に、2024年1位の「シナモロール」は

みんな〜!シナモンだよ〜!ことしは、キミと未来へジャ〜ンプッ!して、新しい景色をみてみたいな〜

と意気込みを語りました。

ホラン千秋さんが

投票開始の瞬間をサンリオキャラクターたちと迎えられることがすごく嬉しいです。

キャラクターたちもソワソワしてますね。

とコメント。

希空さんが

毎年投票していたので、今年はどのキャラクターが1位になるか楽しみです。

とドキドキしている中、「ハローキティ」と「マイメロディ」が

みんな〜!もうすぐはじまるよ〜!

と合流し、カウントダウンを開始。

「2025年サンリオキャラクター大賞スタート!」の掛け声に合わせて、WEB投票がスタートしました。

また、ホラン千秋さんと希空さんが早速“推し”キャラクターに対して、投票を行いました。

ホラン千秋さんは、

推しのポチャッコに投票します!

と宣言し、「ポチャッコ」に投票。

希空さんは、

さっきかわいいみんなに会ってしまったので迷いますが、やっぱり大好きなキティちゃんに投票します!

と決断し、「ハローキティ」に投票しました。

ホラン千秋さんと希空さんがサンリオキャラクターたちにエール!投票を呼びかけ

最後に、ホラン千秋さんと希空さんが投票に参加するキャラクターたちにエールを送りました。

「ポチャッコ」に投票したホラン千秋さんは

サンリオキャラクター大賞は一大イベントで、このイベントのためにキャラクターたちも頑張ってきたと思います。

5月25日まで毎日投票できるので、愛のある一票をお願いします!

とコメントし、

希空さんは

キティちゃんをはじめ、かわいいキャラクターがたくさんいるので、その魅力を世界中に広げるためにサンリオキャラクター大賞を盛り上げたいです

と意気込み、

私も家族や友達に投票を呼びかけて楽しみたいです。

と笑顔で語りました。

さらに「2025年サンリオキャラクター大賞」開幕イベント会場では2025年サンリオキャラクター大賞関連グッズの展示も実施。

刺繍ワッペンキーホルダーや

シークレットラバーミラーキーホルダー

シークレット名札バッジなどのサンリオキャラクター大賞関連グッズに加え、

サンリオピューロランドにて実施される春のスペシャルイベント「ビタミンピューロ」の期間限定オリジナルグッズも展示されました。

金髪にイメチェンした「ポチャッコ」推しのホラン千秋さんと、大好きな「ハローキティ」をイメージした真っ赤なドレスに身を包んだ希空さんが登壇。

第40回「2025年サンリオキャラクター大賞」の投票開始に先がけて実施された開幕イベントの紹介でした☆

