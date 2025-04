金花体キーホルダープレゼント！ダイナフォント「金花体」の DynaSmart T収録記念キャンペーン

ダイナコムウェアは、4月10日(木)の“フォントの日”にダイナフォント「金花体」のDynaSmart Tへの収録を記念して、「ダイナフォント金花体キーホルダーセット(青い鳥&桃色の花Ver.)」を抽選で20名様にプレゼントするキャンペーンを2025年4月10日(木)〜4月30日(水)の期間、ダイナコムウェア公式Xと公式Instagramにおいて開催します。

ダイナフォント「金花体」の DynaSmart T収録記念キャンペーン

賞品 :ダイナフォント金花体キーホルダーセット

(青い鳥&桃色の花Ver.)…合計20名様

※Xでのご応募…10名様/Instagramでのご応募…10名様

応募期間 :2025年4月10日(木)〜2025年4月30日(水)

ダイナコムウェアでは、このキャンペーンをはじめ2025年も引き続き皆さまと文字を通じて繋がっていけるようなキャンペーンやイベントを実施します。

<日常を美しく特別な時間に変える「ダイナフォント金花体キーホルダー」>

「ダイナフォント金花体キーホルダー」は、2024年7月に中国・上海で開催したダイナコムウェア「文字より新生へ」芸術展のオリジナルグッズとして制作、「文字より新生へキーホルダー」をリデザインした2種類のキーホルダーです。

ダイナコムウェアを代表する書体デザイナーであるOliveがデザインした特別な瞬間を祝福する文字「金花体」のビジュアルを採用しており、アクリルの保護フィルムを剥がすことで光沢が出て「金花体」の華やかさをより味わうことができます。

スマホケースや鞄などに身に付けることで日常が祝福の文字で広がり、日々を美しくかけがえのない時間へと変えてくれることでしょう。

<特別な瞬間に美しく咲く感情の文字「金花体」がDynaSmart Tに収録開始>

ダイナフォント「金花体」がDynaSmart Tに収録

「金花体」は、「金文体」をはじめ、グッドデザイン賞を受賞した「金蝶体」や「甲金文体」などダイナフォントを代表する数々の書体を手掛けてきたダイナコムウェア株式会社の書体デザイナー・Oliveによるロマン風書体です。

感情を伝える際に使用されてきた西洋のカリグラフィーと東洋の漢字の金文といった東西の文化を融合させ、生命力に溢れ流れるような曲線美が特別な瞬間に湧き上がる感情を美しく咲く花のように表現します。

金花体キーホルダーセット

