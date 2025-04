「野菜をMOTTO」は、静岡市清水区をホームタウンとするプロサッカークラブ「清水エスパルス」とコラボレーションし、ファン・サポーター投票で選出された“推し”選手が描かれたパッケージスリーブのスープセットを2025年4月22日(火)に発売します。

野菜をMOTTO × 清水エスパルスコラボ

「野菜をMOTTO」は、静岡市清水区をホームタウンとするプロサッカークラブ「清水エスパルス」とコラボレーションし、ファン・サポーター投票で選出された“推し”選手が描かれたパッケージスリーブのスープセットを2025年4月22日(火)に発売。

この商品は2025年の年内限定で発売します。

■ファン投票で選ばれた“推し”選手たちがパッケージに!

2025年3月に実施したファン・サポーター投票により選出された人気選手6名が、それぞれスープのパッケージに登場します。

チームカラーを取り入れたビジュアルと、選手ごとの個性が際立つオリジナルデザインが特徴です。

「野菜をMOTTO」の『ベジMOTTOシリーズ』は、国産野菜をたっぷり使った、保存料・着色料不使用のレンジ1分スープ。

食卓に彩りと元気を届けるこのスープが、清水エスパルスとコラボすることで、“食べる喜び”と“応援する楽しさ”を同時に味わえるスペシャルセットに仕上がりました。

贈り物や観戦のお供にもぴったり。

【ファン投票結果】

投票期間:2025年3月14日(金)〜3月20日(木・祝)

投票総数:1,469票

選出選手:1位 沖 悠哉 選手

2位 西原 源樹 選手

3位 乾 貴士 選手

4位 高木 践 選手

5位 山原 怜音 選手

6位 北川 航也 選手

【商品概要】

商品名:清水エスパルスコラボ スープ6個セット(2025年限定パッケージ)

価格 :税込 4,104円(税抜 3,800円)

発売日:2025年4月22日(火)

※2025年4月20日(日)清水エスパルスホーム戦にて、IAI日本平スタジアム 野菜をMOTTOブースで先行販売予定。

【販売チャネル】

公式オンラインショップ

店舗販売(※数量限定)

モンマルシェ清水本店(静岡市清水区本町1-7)

野菜をMOTTO パルシェ食彩館店(JR静岡駅 パルシェ食彩館1F内)

【セット内容(選手×スープの組み合わせ)】

沖 悠哉 選手 × 薬膳食材をことこと煮込んだやさしく滋養参鶏湯

沖選手(参鶏湯)

西原 源樹 選手 × 静岡産「あかでみトマト」で煮込んだ7種野菜と3種の豆が甘み豊かなミネストローネ

西原選手(ミネストローネ)

乾 貴士 選手 × 鹿児島産じゃがいもとベーコンと5種類の野菜たっぷり具沢山のポトフスープ

乾選手(ポトフ)

高木 践 選手 × 青森産ごぼうと舞茸と国産野菜のぽかぽか和風生姜スープ

高木選手(ごぼうスープ)

山原 怜音 選手 × 京都産聖護院かぶと生クリームのはんなりポタージュ

山原選手(かぶのポタージュ)

北川 航也 選手 × 北海道産とうもろこし「スイートキッス」のつぶつぶたっぷりポタージュ

北川選手(コーンポタージュ)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 清水エスパルスの“推し”選手6名がパッケージに登場!野菜をMOTTO × 清水エスパルスコラボ appeared first on Dtimes.