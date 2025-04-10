¥¢¥á¥ê¥«Ã¦µÑ¤òµÞ¤°¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡ÖºÆ·³È÷·×²è¡×¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡È¥í¥·¥¢´ó¤ê¡É¤Ë´íµ¡´¶¡¡ÆÈ¼«¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë²ÝÂê ¡È¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë·³»öÎÏ¡É10Ç¯¤«¤«¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â
ÆüËÜ»þ´Ö¤Îº£Ìë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤¬NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤ÎËÜÉô¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÇÉÊ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢ÆÈ¼«¤ËËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÉô¡¦¥¿¥ë¥Ö¤Ë¤¢¤ëÊ¼´ïÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶Á°¤ÏÅÝ»ºÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤¬¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¼´ïÀ½Â¤²ñ¼Ò¡Ö¥æ¡¼¥í¥×¥é¥º¥Þ¡× ¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô
¡Ö¸½ºß¡¢Ë¤ÃÆ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¶âÂ°¤ò1000ÅÙ°Ê¾å¤ËÇ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎËÉ±Ò´ë¶È¤¬À½Â¤¤¹¤ë¼«Áö¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¡Ö¥«¥¨¥µ¥ë¡×¤ÎË¤ÃÆ¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë¤â¶¡Í¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Öº£¤Þ¤µ¤ËË¤ÃÆ¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢1Æü¤Ç¤ª¤è¤½450È¯¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¿¯¹¶Åö½é¤Ï¡¢Ç¯´Ö1ËüÈ¯ÄøÅÙ¤ÎÀ½Â¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï20ËüÈ¯¶á¤¯À½Â¤¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏNATO¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¼´ï¤ä¾ðÊóÌÖ¤Ê¤É¤ËÄ¹Ç¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¼´ï¤ÎÀ½Â¤¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£
EU ¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¡ØÊ¿ÏÂ¤ÎÇÛÅö¡Ù¤Î»þÂå¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÍê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ëÄäÀï¶¨µÄ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤¬µÞÌ³¤Ë¡£
EU¤Ï127Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î¡ÖºÆ·³È÷·×²è¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É²ÃÌÁ¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤òÁý³Û¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À½Â¤Â¦¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¼´ïÀ½Â¤²ñ¼Ò¡Ö¥æ¡¼¥í¥×¥é¥º¥Þ¡× ¥¬¥ë¥Ê¥·¥å¥¯¥ë¥¤¥è¡¼CEO
¡ÖËÉ±Ò»º¶È¤Ç¤ÏÃÃÌê¿¦¿Í¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢°éÀ®¤¬¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ôÇ¯¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¸µ¡¹20¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤ò80¿Í¤ËÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸»ºÎÌ¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤È¹©¾ì¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¼´ïÀ½Â¤²ñ¼Ò¡Ö¥æ¡¼¥í¥×¥é¥º¥Þ¡× ¥¬¥ë¥Ê¥·¥å¥¯¥ë¥¤¥è¡¼CEO
¡ÖËÉ±Ò»º¶È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»º¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÀßÈ÷¤â·úÊª¤â»þÂåÃÙ¤ì¤Î¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤Þ¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·³»öËÉ±Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë·³»öÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Ë¤Ï10Ç¯¤«¤«¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñºÝ´Ø·¸¸¦µæ½ê¡¡¥Ú¥ê¥¢¥Ú¥Ë¥§¸¦µæ°÷
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¶¯²½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÉ±Ò»º¶È¤¬¡¢º£¤Î¼ûÍ×¤ËµÞ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£