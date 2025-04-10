¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¤¬¿Íµ¤¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÃÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¥¹¥¦¥£¡¼¥È
¡¡±Ç²è¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥²¡¼¥à¡×¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡£¥¨¥ß¡¼¾Þ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¡Ù¡£Daily Beast¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¥µ¥à¡¦¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¤¬±é¤¸¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð±éÎÁ¤Î¸ò¾Ä¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤Î²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥Ç¥£¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¡Ö¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È±½¤òÈÝÄê¡£¥¦¥Ç¥£ËÜ¿Í¤¬À¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤Ë»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²Î¹¹Ô¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¸µ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎºÊ¥í¡¼¥é¡¦¥ë¥¤¤È¤Î´Ö¤Ë3¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢»þÀÞ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÇÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤µ¤ì¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤È¤³¤í¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢Èà¤ËÂå¤ï¤ê½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥µ¥à¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¤Î±éµ»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤¢¤ì¤Û¤É¤Î»Å»ö¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¡Ù¡£Daily Beast¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¥µ¥à¡¦¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¤¬±é¤¸¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð±éÎÁ¤Î¸ò¾Ä¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤Î²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¸µ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎºÊ¥í¡¼¥é¡¦¥ë¥¤¤È¤Î´Ö¤Ë3¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢»þÀÞ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÇÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤µ¤ì¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤È¤³¤í¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢Èà¤ËÂå¤ï¤ê½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥µ¥à¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¤Î±éµ»¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤¢¤ì¤Û¤É¤Î»Å»ö¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£