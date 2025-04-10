東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価（3月）08:50

結果 0.4%

予想 0.2% 前回 0.2%（0.0%から修正）（前月比)

結果 4.2%

予想 3.9% 前回 4.1%（4.0%から修正）（前年比)



【中国】

消費者物価指数（CPI）（3月）10:30

結果 -0.1%

予想 0.0% 前回 -0.7%（前年比)



生産者物価指数（PPI）（3月）10:30

結果 -2.5%

予想 -2.3% 前回 -2.2%（前年比)



※要人発言やニュース

【米中貿易】

13時1分に中国が84%の対米報復関税を発効、米国が125%の対中関税を発効した



【中国】

トランプ関税受け中国政府が臨時会合を開催へ、追加支援策や市場安定化策を議論する

米企業6社を「信頼できない企業」リストに追加、軍民両用物品の輸出禁止リストに12社追加



【日本】

日銀審議委員候補に元三菱商事常務の増一行氏、中村委員の後任

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