今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、セットするだけでまるでガーデンのようなお花あふれる空間になる、ディズニーデザイン「トイレマット&フタカバーセット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「トイレマット&フタカバーセット」クラシック・プー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格:【標準マット・フタカバーなし】2,990円(税込)、【標準マット&OUフタセット】3,990円(税込)、【標準マット&温水フタセット】4,490円(税込)、【標準マット&温水(新)フタセット】4,990円(税込)

サイズ:<標準>幅約60×奥行約55cm、くぼみ深さ約15×くぼみ幅(最大)約40cm、くぼみ幅(中央)約24cm

品質:ポリエステル100%(裏面:不織布)

トイレマットのみすべりにくい加工

パイル長:約5〜10mm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインのトイレマットとフタカバーセット。

水色を基調としたやさしいカラーと「クラシック・プー」柄にほっこりとします!

トイレがよりくつろげる空間になりそう。

フタカバーには、ちょこんと座っている「クラシック・プー」の姿が、そしてマットにはお友達「ピグレット」の姿も。

立体的な刺繍で高級感もあります☆

「クラシック・プー」の柄は丁寧なアップリケ刺繍で仕上げられています。

<素材アップ>

やわらかな毛足が気持ちいい◎

1年中使えるデザインなのもうれしい!

セットするだけでまるでガーデンのようなお花あふれる空間になる、ディズニーデザイン「トイレマット&フタカバーセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

