バンダイが展開する、キャラクターをモチーフにした和菓子「食べマス」から発売されている、もち生地の中に餡やクリームを包んだシリーズ「食べマスモッチ」

そんな「食べマスモッチ」シリーズから「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&ハンギョドン 2025」と「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2025」がファミリーマートに登場します☆

ファミリーマート「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&ハンギョドン 2025/食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2025」

価格:2個入り358円(税込)

発売日:2025年4月15日(火)〜 ※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

サイズ:各直径約40mm(パッケージを除く)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナー

※店頭での取扱い日は、店舗によって異なる場合があります

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります

発売元:株式会社バンダイ

食べマスモッチに「シナモロール&ハンギョドン」「ポムポムプリン&ポチャッコ」が登場。

真っ白なお顔にピンクのお花をあしらった「シナモロール」と

特徴的なボディカラーが印象的な「ハンギョドン」のセット、

茶色いベレー帽がトレードマークの「ポムポムプリン」と、

食べマスモッチシリーズに初登場となる「ポチャッコ」のセットがそれぞれ発売されます。

「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ」は、春を感じるお花の飾りをつけたサンリオのキャラクターたちがかわいい仕様です。

もちもちぷにぷにの和菓子で、表情の種類はそれぞれ8種類ラインナップ☆

食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&ハンギョドン 2025

フレーバー:「シナモロール」ミルクティー味餡、「ハンギョドン」チョコレート味餡

「シナモロール」と「ハンギョドン」をアソートした「食べマスモッチ」

頬をほんのりピンクに染めた「シナモロール」はミルクティー味餡、

黄色いお花をあしらった「ハンギョドン」のお顔にはチョコレート味の餡が詰まっています。

「シナモロール」の目をウルウルさせたりウィンクしたりする姿、

「ハンギョドン」の目をハートにさせた仕草やきりっとした表情がポイントです☆

食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2025

フレーバー:「ポムポムプリン」はカスタード味餡、「ポチャッコ」ミルク味餡

より道とお散歩が大好きなイヌの男のコ「ポチャッコ」が、「ポムポムプリン」と一緒に「食べマスモッチ」に初登場!

ハニーカラーのお花をあしらった「ポムポムプリン」はカスタード味餡、

水色のお花をつけた「ポチャッコ」にはミルク味の餡が詰め込まれています。

お鼻をたらりと垂らす姿やちらりと舌をのぞかせる「ポムポムプリン」と

目をキラキラと輝かせたり笑みを浮かべる「ポチャッコ」それぞれ全8種類からいずれか1つずつアソートされます☆

「シナモロール&ハンギョドン」と「ポムポムプリン&ポチャッコ」をアソートしたフォトジェニックな和菓子。

ファミリーマートにて2025年4月15日より販売される「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&ハンギョドン 2025」と「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2025」の紹介でした☆

