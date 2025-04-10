『GirlsAward』坂道グループから7人出演決定 乃木坂46は最多20回目のアーティストライブ【出演者一覧あり】
5月3日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される、日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER』の追加出演者が発表された。
【ソロショット】豪華！坂道グループからの出演者7人一覧
アーティストライブのトップバッターには、『GirlsAward』最多出演アーティストであり、今回で20回目の出演となる乃木坂46が決定。今年2月に6期生11人が加入したことでも話題となっている。
モデルには、坂道グループから7人の出演が決定。乃木坂46の梅澤美波、金川紗耶、筒井あやめ、日向坂46の金村美玖が登場。また、non-no MODELとして乃木坂46の遠藤さくら、井上和、日向坂46の小坂菜緒がランウェイを彩る。
今回のイベントテーマは『Play Your Style −8bit Dreams−』。MCは本田翼、山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
【『Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER』出演者一覧】
※4月10日時点、50音順
＜MODEL＞
愛来（AMEFURASSHI）／Aguri（MYERA）／安斉星来／池田美優／板野友美／井上瑠夏（SKE48）／今森茉耶／宇井優良梨（GENIC）／梅澤美波（乃木坂46）／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2）／小栗有以（AKB48）／香川沙耶／梶原叶渚／加藤栞／加藤ナナ／金川紗耶（乃木坂46）／金村美玖（日向坂46）／川口葵／川口ゆりな／川津明日香／貴島明日香／黒瀬ひな／幸澤沙良／Koto（MYERA）／小室安未／雑賀サクラ／坂井仁香（超ときめき宣伝部）／十文字陽菜／杉本愛里／鈴木瞳美（≠ME）／鈴木ゆうか／菅田愛貴（超ときめき宣伝部）／せいら／Taki／武田玲奈／立花琴未（CANDY TUNE）／谷崎早耶（≠ME）／谷田ラナ／塚本恋乃葉／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／天翔愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／永瀬莉子／なごみ／那須ほほみ／七瀬恋彩／生見愛瑠／NONA（moxymill）／野村実代（SKE48）／早崎すずき（崎＝たつさき・僕が見たかった青空）／原田都愛（Girls2）／土方エミリ／菱田未渚美（Girls2）／Himena（MYERA）／福山絢水／藤井夏恋／藤井サチ／藤田ニコル／ブリッジマン遊七／星乃夢奈／堀口真帆／本田紗来／マーシュ彩／丸山礼／ミチ／南りほ／村上愛花／村重杏奈／八木仁愛（僕が見たかった青空）／Yui（MYERA）／ゆうちゃみ／吉木千沙都／RIO（moxymill）／Riria（MYERA）他
＜non-no MODEL＞
岡本夏美／遠藤さくら（乃木坂46）／横田真悠／紺野彩夏／香音／林芽亜里／小宮山莉渚／井上和（乃木坂46）／村上なずな／佐藤和奏／小坂菜緒（日向坂46）他
＜Seventeen MODEL＞
田鍋梨々花／平美乃理／藤村木音／上坂樹里／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／中島瑠菜／秋本レイラニ／森崎美月／葛西杏也菜／河村ここあ／佐藤不二子／石川花／小國舞羽／高橋快空（高＝はしごだか）／松本麗世／月島琉衣／宮迫翠月／滝口芽里衣／稲光亜依／竹下優名／希咲うみ
＜GUEST＞
井上想良／浦野秀太（OWV）／大倉空人（原因は自分にある。）／小川史記（BUDDiiS）／こーくん／志賀李玖（ICEx）／高尾颯斗（ONE N' ONLY）／綱啓永／とうあ／豊田裕大／中川勝就（OWV）／夏生大湖／野村康太／樋口幸平／ふかわ。／藤岡真威人／松本怜生／水沢林太郎／もーりーしゅーと／よしあき他
＜ARTIST＞
＆TEAM／KEY（SHINee）／乃木坂46／Hearts2Hearts／BUDDiiS／MYERA他
＜OPENING ACT＞
ICEx
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／本田翼
【ソロショット】豪華！坂道グループからの出演者7人一覧
アーティストライブのトップバッターには、『GirlsAward』最多出演アーティストであり、今回で20回目の出演となる乃木坂46が決定。今年2月に6期生11人が加入したことでも話題となっている。
今回のイベントテーマは『Play Your Style −8bit Dreams−』。MCは本田翼、山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
【『Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER』出演者一覧】
※4月10日時点、50音順
＜MODEL＞
愛来（AMEFURASSHI）／Aguri（MYERA）／安斉星来／池田美優／板野友美／井上瑠夏（SKE48）／今森茉耶／宇井優良梨（GENIC）／梅澤美波（乃木坂46）／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2）／小栗有以（AKB48）／香川沙耶／梶原叶渚／加藤栞／加藤ナナ／金川紗耶（乃木坂46）／金村美玖（日向坂46）／川口葵／川口ゆりな／川津明日香／貴島明日香／黒瀬ひな／幸澤沙良／Koto（MYERA）／小室安未／雑賀サクラ／坂井仁香（超ときめき宣伝部）／十文字陽菜／杉本愛里／鈴木瞳美（≠ME）／鈴木ゆうか／菅田愛貴（超ときめき宣伝部）／せいら／Taki／武田玲奈／立花琴未（CANDY TUNE）／谷崎早耶（≠ME）／谷田ラナ／塚本恋乃葉／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／天翔愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／永瀬莉子／なごみ／那須ほほみ／七瀬恋彩／生見愛瑠／NONA（moxymill）／野村実代（SKE48）／早崎すずき（崎＝たつさき・僕が見たかった青空）／原田都愛（Girls2）／土方エミリ／菱田未渚美（Girls2）／Himena（MYERA）／福山絢水／藤井夏恋／藤井サチ／藤田ニコル／ブリッジマン遊七／星乃夢奈／堀口真帆／本田紗来／マーシュ彩／丸山礼／ミチ／南りほ／村上愛花／村重杏奈／八木仁愛（僕が見たかった青空）／Yui（MYERA）／ゆうちゃみ／吉木千沙都／RIO（moxymill）／Riria（MYERA）他
＜non-no MODEL＞
岡本夏美／遠藤さくら（乃木坂46）／横田真悠／紺野彩夏／香音／林芽亜里／小宮山莉渚／井上和（乃木坂46）／村上なずな／佐藤和奏／小坂菜緒（日向坂46）他
＜Seventeen MODEL＞
田鍋梨々花／平美乃理／藤村木音／上坂樹里／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／中島瑠菜／秋本レイラニ／森崎美月／葛西杏也菜／河村ここあ／佐藤不二子／石川花／小國舞羽／高橋快空（高＝はしごだか）／松本麗世／月島琉衣／宮迫翠月／滝口芽里衣／稲光亜依／竹下優名／希咲うみ
＜GUEST＞
井上想良／浦野秀太（OWV）／大倉空人（原因は自分にある。）／小川史記（BUDDiiS）／こーくん／志賀李玖（ICEx）／高尾颯斗（ONE N' ONLY）／綱啓永／とうあ／豊田裕大／中川勝就（OWV）／夏生大湖／野村康太／樋口幸平／ふかわ。／藤岡真威人／松本怜生／水沢林太郎／もーりーしゅーと／よしあき他
＜ARTIST＞
＆TEAM／KEY（SHINee）／乃木坂46／Hearts2Hearts／BUDDiiS／MYERA他
＜OPENING ACT＞
ICEx
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／本田翼