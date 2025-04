East Of Edenが初のフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』を携えて回った全国ツアー<East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜>より、追加発表されていたKT Zepp Yokohama公演が4月8日に開催された。もともと3月20日の東京公演2日目が日本公演の最終日となっていたのだが、MINAが体調不良でキャンセルしていたため、急遽このKT Zepp Yokohama公演が決定。事実上今回のツアーのファイナル公演として、さらにギタリストYukiが妊娠中で産休に入る前の最後のワンマン公演ということもあり、開演前から会場はいつもに増して熱気に包まれていた。





















<セットリスト

<East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜>

追加公演@KT Zepp Yokohama

開場:18時 / 開演:19時



1. Shooting Star

2. Chasing the moon

3. Unapologetic freedom

4. Doesn't Matter

5. 無重力飛行

6. This Moment

7. I don't say goodbye

8. Don't Look Back

9. YELLOW CARD

10. Noise-Canceling

11. Darkside Lotus

12. Breaker

13. Red Line

14. 花美

15. IKIZAMA

〜アンコール〜

16. CROSS∞ROADS

17. Evolve

〜ダブルアンコール〜

18. Shooting Star



■プレイリスト公開中

https://eoe.lnk.to/STSP

アルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』

2025年3月12日(水)発売

楽曲の視聴および購入:https://EOE.lnk.to/TheFirstEdenPu

[通常盤(CD)]

・品番:WPCL-13628 / 価格:3,300円(税込)

・収録内容:CD

1. Shooting Star

2. Breaker

3. Darkside Lotus

4. I don't say goodbye

5. Don't Look Back

6. Unapologetic Freedom

7. Doesn't Matter

8. Noise-Canceling

9. Red Line

10. IKIZAMA

11. YELLOW CARD *通常盤のみ、配信ナシ



[初回限定盤A(CD+Blu-ray)]

・品番:WPZL-32185-6 / 価格:8,250円(税込)

[初回限定盤B(CD+DVD)]

・品番:WPZL-32187-8 / 価格:8,250円(税込)

・収録内容:CD

1. Shooting Star

2. Breaker

3. Darkside Lotus

4. I don't say goodbye

5. Don't Look Back

6. Unapologetic Freedom

7. Doesn't Matter

8. Noise-Canceling

9. Red Line

10. IKIZAMA



Blu-ray / DVD(「Shooting Star」MV、MVビハインド・ザ・シーン、5人分のMVソロ・バージョン)



[WMS限定豪華盤 CD+グッズ+Tシャツ(サイズL / XL)]※完全生産限定

・サイズL 品番:WPCL-60084 / サイズXL品番:WPCL-60085 価格:10,450円(税込)

・収録内容:通常盤CD(「Shooting Star」、「Yellow Card」含む全11曲収録)、アクリルスタンド、Tシャツ(LもしくはXL)

Lサイズ:https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4513

XLサイズ:https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4514



[CD購入特典]

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング:アンブレラマーカー(個別ソロアー写5体セット)

・disk union:コルクコースター

・その他CDショップ:クリアファイル

※特典クリアファイルの対象店舗はワーナーミュージック・ジャパンのHPをご確認ください。

※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。

※一部取扱いのない店舗もございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。

開演時間になると、ライブは壮大なSEから新体制としてのEast Of Edenの幕開けを宣言するかのようなAyasaのバイオリンで始まる「Shooting Star」からスタート。新メンバーMINAによるベース・スラップ、疾走感あふれるMIZUKIのパワフルなドラミング、ヘヴィなサウンドとエッジの効いたギターソロで魅了するYuki、そしてツアーを経てよりパワフルなフロントウーマンとして存在感を見せつける湊あかねによるボーカルワークが一気に会場をヒートアップさせる。その後も過去人気曲も織り交ぜつつ、新作『The First Eden - Seeds Of Hope』に収録された10曲を全て披露。いままでのライブ鉄板曲であった楽曲たちはさらに強固なものとなり、今回のツアーで初披露された新曲では早くも振り付けやコール&レスポンスが生まれていた。ライブ終盤、Ayasaから「本日はカメラの収録が入っております!ということは…夏頃、何かブツがお届けできるんじゃないでしょうか!お楽しみに!」と映像作品のリリースを仄めかすMCが。こちらの詳細は後日発表となる。また、East Of Edenとして2回目となるファンクラブイベントを8月23日(土)にヒューリックホール東京にて開催することも発表された。ライブはダブルアンコールを受け、彼女達の新体制一発目となったシングル「Shooting Star」をこの日2回目のパフォーマンス披露する形で幕を閉じた。彼女達は5月1日に発売となる中森明菜の初のトリビュートアルバム 『明響』に参加。このアルバムで「TANGO NOIR」のカバーに挑戦。その後も5月5日はJAPAN JAMに出演し、6月13日(金)にはZepp Fukuokaで開催される<LOVE at FIRST SIGHT>に出演することが決定している。◆East Of Edenオフィシャルサイト