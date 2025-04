2025年4月9日13時頃にトランプ関税が発動しました。後にドナルド・トランプ大統領は一部の国に対する相互関税措置を90日間の停止して関税率を10%に引き下げると発表しましたが混乱は続いています。そんな中、iPhoneなどのApple製品の組み立てを担っている電子機器組み立て企業「Luxshare」が投資家向け説明会の中で「アメリカに製造拠点を構える可能性を排除しない」と発言したことが報じられています。

Apple Supplier Luxshare to Maintain Vietnam Production Hub to Support U.S. Market - WSJhttps://www.wsj.com/business/apple-supplier-luxshare-to-maintain-vietnam-production-hub-to-support-u-s-market-91805760Exclusive: Apple supplier Luxshare weighs manufacturing in U.S. to tackle tariffs | Reutershttps://www.reuters.com/technology/apple-supplier-luxshare-weighs-manufacturing-us-tackle-tariffs-2025-04-09/LuxshareはiPhoneを含む多数の電子機器の組み立てを受注している企業です。Luxshareの本部は中国にあり、ベトナムにも生産拠点を設置しています。しかし、トランプ関税によって中国には125%、ベトナムには46%の関税が課せられることになりました。Luxshareは2025年4月9日にトランプ関税への対応に関する投資家向け説明会を実施。この中で、Luxshareはベトナムでの大規模生産体制を維持し、ベトナムからアメリカへの輸出を続けることを表明しました。また、Luxshareはインドにも生産拠点を設置していますが、顧客からの要請がない限りインドでの生産を拡大することはないとも明言しています。また、Luxshareのグレース・ワンCEOは「電子機器の生産拠点をアメリカに移すことは極めて難しい」と発言。一方で「商業的な保証があり、適切な評価を実施できるのであれば、アメリカ市場の需要に合わせて一部の製品をローカライズする可能性は排除しない。ただし、長期的な開発と安全性についても考慮する必要がある」とも発言し、アメリカに生産拠点を設置する可能性を完全に排除しているわけではないという考えを示しました。なお、2025年4月8日にホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は「iPhoneを始めとするアメリカ製品はアメリカでも製造可能」という見解を示しています。一方で、Appleのスティーブ・ジョブズ前CEOやティム・クックCEOはコスト面や人員数の面を踏まえて「iPhoneをアメリカで製造することは困難である」と主張してきています。トランプ政権が「iPhoneはアメリカで製造できる」と改めて強調、スティーブ・ジョブズやティム・クックCEOはこれまで何度も「アメリカでの製造は困難」と発言してきたにもかかわらず - GIGAZINE