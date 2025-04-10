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Amazon Reportedly Canceling Wholesale Orders From Asia Due to Tariffs - RetailWire
Amazon cancels some orders from Asia as Trump tariffs kick in
https://qz.com/amazon-cutting-back-tariffs-trump-trade-war-china-1851775470
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