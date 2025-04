キャバリアーズが日本時間20日スタートのプレーオフでイースト第1シードを獲得

4月9日(現地時間8日、日付は以下同)。クリーブランド・キャバリアーズは、ホームのロケット・アリーナでシカゴ・ブルズ相手に最大27点差をつけ、最終スコア135-113で快勝した。

この日キャバリアーズはドノバン・ミッチェル(左足首捻挫)を欠くも、ダリアス・ガーランドがゲームハイの28得点に5アシスト、エバン・モーブリーが21得点12リバウンド7アシスト2スティール、タイ・ジェロームが18得点5アシスト、ディアンドレ・ハンターが17得点4アシスト3スティール、ジャレット・アレンが12得点9リバウンド3スティール2ブロックをマーク。

ブルズ戦を終えて今シーズンの戦績を63勝16敗としたキャバリアーズは、イースタン・カンファレンス第1シードが決定。20日からスタートする「NBAプレーオフ2025」で、ファーストラウンド、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナルのホームコート・アドバンテージを獲得した。

なお、今シーズンの63勝16敗は、2009-10シーズンの61勝21敗を抜き、フランチャイズ史上2位の勝利数。キャバリアーズがレギュラーシーズン残り3戦で全勝すれば、2008-09シーズンに残した66勝16敗と並んで球団史上最高の戦績で終えることになる。

