期間:2025年4月18日(金)〜5月25日(日)

開催店舗:全国約200店舗のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」

ぬいぐるみやクリアマルチケース、ナムコ限定の景品が登場します☆

Namco限定の景品には、持ち歩きしたくなるサイズのぬいぐるみや、オリジナルイラストを使用したクリアマルチケースなどがラインナップ。

椅子に座るキャラクターたちのオリジナルイラストを使ったグッズもあり、必見です。

また、対象のクレーンゲームや映画の半券を提示すると、限定特典がもらえる企画も実施されます。

名探偵コナン KIRA MUCCHI ミニぬいぐるみ

種類:全6種

サイズ:W80×H125mm

キュートなデフォルメデザインのミニぬいぐるみは、連れ歩きしやすいサイズ感。

全6種のラインナップで、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』にてクローズアップされるキャラクターも登場します!

名探偵コナン クリアマルチケースVol.2

種類:全10種

サイズ:W110×H70mm

「名探偵コナン クリアマルチケースVol.2」は、椅子に腰掛けるキャラクターたちのオリジナルイラストを使用。

カラビナ付きで、カバンなどに取り付けることができ、入れたものを見せながらアクセサリー感覚で使えます☆

2025年4月18日より、対象のクレーンゲームで遊んだり、映画の半券を提示したりするともらえる限定グッズを用意。

アミューズメント施設「ナムコ」の対象クレーンゲーム機に500円投入するごとに「オリジナルイラストシート」がもらえます。

また、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』の映画半券をキャンペーン対象店舗で提示すると、「オリジナルポストカード」をプレゼント。

どちらも、オリジナルイラストを使用したナムコ限定特典です!

※ナムコ限定特典はなくなり次第終了

※ナムコ限定特典「オリジナルイラストシート」の絵柄は選べません

※ナムコ限定特典「オリジナルポストカード」は、映画半券1枚につき1枚のお渡し

※「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」は対象外

オリジナルイラストシート

種類:全10種

サイズ:W63×H88mm

全10種からランダムで1枚もらえる「オリジナルイラストシート」

キャンペーンを実施している「ナムコ」のお店で、対象のクレーンゲーム機に500円を投入するともらえるナムコ限定特典です☆

オリジナルポストカード

サイズ:W148×H100mm

2025年4月18日より公開となる、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』の映画半券を提示するともらえる限定特典も!

キャンペーン対象店舗で映画の半券を提示すると「オリジナルポストカード」が1枚もらえます。

スーツ姿で椅子に座るコナンたちのオリジナルイラストを使った景品やナムコ限定特典が用意されるスペシャル企画。

namcoの「名探偵コナン×ナムコキャンペーン2025」は、2025年4月18日〜5月25日まで開催です☆

