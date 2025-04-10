YOSHIKI CHANNEL、番組史上最長となる31時間の生放送『yoshikitty & ディナーショー開幕前スペシャル』がスタート

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■yoshikitty11年連続ノミネート！『2025年サンリオキャラクター大賞』本日より投票開始

YOSHIKI×ハローキティのキャラクター yoshikittyが11年連続でノミネートされた『2025年サンリオキャラクター大賞』の投票が、4月10日11時より開始された。

また、投票開始と同時刻、4月10日11時よりニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信されている『YOSHIKI CHANNEL』では、番組史上最長となる31時間の生放送『yoshikitty & ディナーショー開幕前スペシャル』が開催中。サンリオピューロランドから生配信が開始され、yoshikittyは都内3ヵ所のストリートピアノを巡って生演奏を披露する。

他にも、番組内ではDAIGOやアーティストの安斉かれん、Beverly、韓国で大ブレイクしている芸人YouTuberのTANAKAなどの豪華ゲストも登場。中国からはインフルエンサーの宋黛conyもyoshikittyの応援に駆けつける予定だ。YOSHIKI自身は、2日連続で米ロサンゼルスからのオンラインでの参加となる。

なお『2025年サンリオキャラクター大賞』の投票期間は、5月25日まで。スマホやPCなどの端末からそれぞれ毎日1回投票が可能だ。

配信情報

YOSHIKI CHANNEL『yoshikitty & ディナーショー開幕前スペシャル』

04/10（木）11:00～

◇YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）

・日本語放送

Part1：https://youtube.com/live/LLAM77DVTo8

Part2：https://youtube.com/live/0h6Ltn_6q7Y

Part3：https://youtube.com/live/ZGnrAgEvD-Y

Part4：https://youtube.com/live/y3CqXBoe9BE

・英語同時通訳放送

Part1：https://youtube.com/live/NiALYxn1LOg

Part2：https://youtube.com/live/AKrYRtp7JZQ

Part3：https://youtube.com/live/HottCLQwd68

Part4：https://youtube.com/live/8cDmPLZAKoo

◇YouTube Channel 無料放送（日本含む全世界）

・日本語放送

Part1：https://youtube.com/live/6kSZ7S8vJXk

Part2：https://youtube.com/live/96IycZqPCr0

Part3：https://youtube.com/live/x8iQbl_1bpg

Part4：https://youtube.com/live/p32FTwiHTWU

・英語同時通訳放送

Part1：https://youtube.com/live/70xysuTKKd8

Part2：https://youtube.com/live/9msQEOlbf9Y

Part3：https://youtube.com/live/iS15CD95vyM

Part4：https://youtube.com/live/Z-f1zUSR_v8

◇ニコニコチャンネル（日本）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2213603

『2025年サンリオキャラクター大賞』公式サイト

https://ranking.sanrio.co.jp

yoshikitty投票リンク

https://ranking.sanrio.co.jp/characters/yoshikitty/

YOSHIKI OFFICIAL SITE

https://jp.yoshiki.net/