¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¡¿·Ç¯ÅÙÌÜÉ¸¤Ï¡ÈÀÑ¶ËÅª¿ÍÀ¸¡É¡ÖÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¥¤¥â¥ÈÉ÷¤Ë¸À¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤·¤ã¤ó¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÌÜÉ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥â¥È¤Ï¡Ö4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿·Ç¯ÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢ËèÇ¯¤³¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤·¤ã¤ó¤Ç1·î¤Ëº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©¤ò¿§»æ¤Ë½ñ¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡ØÃÏ¤ËÂ¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿ô¥ö·î¤Ç¤Þ¤¿¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÌÜÉ¸¤â1¸ÄÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Àë¸À¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ØÀÑ¶ËÅª¿ÍÀ¸¡Ù¡£¤³¤ì¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÑ¶ËÅª¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¥¤¥â¥ÈÉ÷¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¼«¤é¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤Ê¤ó¤«¤ª»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤âÆü¾ï¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òºÇ¶á»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î´Ö¥¤¥Ã¥ÆQ¤Ç¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥Û¥ë¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦»³¤ËÅÐ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç»³¤Ï²¿¸Ä¤«ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤ª»Å»ö¤È¤·¤ÆÅÐ¤ê¤¿¤¯¤ÆÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÅÐ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¼õ¤±¿È¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤³¤Ê¤¹Êý¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î´ÖÅÐ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥Û¥ë¥ó¤Ç¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿§¡¹¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¼ó¤ò¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬ÅÐ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ë¤â¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÅÐ»³¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤¹¤´¤¯À¸¤À¸¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÅÐ»³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦´¶Æ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£