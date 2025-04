公私ともにトランプ大統領に忠誠を尽くす、貿易・製造業担当上級顧問、ピーター・ナバロは最も過激な保護貿易主義者(写真:Francis Chung/Politico/Bloomberg)

本当に二国間で貿易収支の均衡を図るのか、アメリカ企業の本国への回帰を求めているのか、海外からの対米投資を促進したいのか、関税収入を財政赤字削減や減税の原資にするのか、外交交渉を有利に進める道具か、本当に相互関税でアメリカの“黄金時代”が来ると信じているのか、貿易戦争を誘発するのではないか、スムート・ホーリー法による大幅な関税引き上げが世界大恐慌を招いたように再び世界恐慌が起こるのではないか――。

こうした疑問や不安に対し、さまざまな情報や分析が提供されているが、情報の多さに人々は翻弄されている感がある。放射能が典型だが、人間は見えないものに対して過剰な恐怖心を抱きがちだ。トランプ関税もそれが目指す全体像が見えてこない。状況を正確に把握し先を予測するには、トランプ大統領の本音を知る必要がある。そのためにはその背後で戦略を立案している人物の考えを理解しなくてはならない。

トランプを守り収監された上級顧問ナバロ

相互関税導入をトランプ大統領に進言した2人の人物がいる。「Trade Czar (貿易皇帝)」こと、貿易・製造業担当上級顧問のピーター・ナバロと、「Tariff Czar(関税皇帝)」こと、大統領経済諮問委員会(CEA)委員長のスティーブン・ミランだ。今回のトランプ関税政策は、この2人を軸に策定された。

ナバロは両親の離婚後、女手一つで育てられた苦学生で、高校時代からいくつもの仕事を掛け持ち、夜はソファーで寝る生活を送っていた。奨学金を得て、タフツ大学に進学後、平和部隊に参加し、3年間タイで暮らしている。帰国してハーバード大学大学院に進学し、経済学博士号を取得した。カリフォルニア大学で教鞭をとっていたが、政治的な野心を持ち続けていた。

2016年の大統領選挙でトランプ陣営に政策顧問として参加したナバロは、その功労から第1次トランプ政権の国家通商会議議長に任命された。第1次トランプ政権内での役割について『Time』誌は「トランプの信念(アメリカは外国に搾取されている)を行動に移すための言葉に置き換え、その主張を裏付けるために政策、方向性、確信をトランプ大統領に提供する役割を果たした」(2018年9月3日、「Peter Navarro Used to Be Democrat. Now He’s the Mastermind Behind Trump’s War」)と伝えている。

また、ナバロ自身は2017年にブルームバーグの取材に対して、「自分の役割は通商問題に対するトランプ大統領の直観を裏付けるような分析を提供することだ」と語っている。

ナバロは仕事面ではもちろん、個人的にもトランプ大統領に忠誠を尽くした。議会乱入事件に関する議会特別委員会への召喚に応じず、4カ月の禁固刑の判決を受け、収監されている。これはトランプ大統領に不利な証言を避けるためで、自分を犠牲にしてでもトランプ大統領を守ろうとしたのである。そうした個人的な信頼関係もあり、ナバロは第2次トランプ政権でも要職に就いた。

6年前から相互関税を主張

ナバロの専門は貿易論で、自身は「最も過激な保護貿易主義者」だ。とくに中国に批判的で、為替操作を行い、劣悪な労働環境下での低賃金政策を取っていると攻撃を加えた。2006年に『The Coming War with China』を出版、アメリカは保護貿易主義を採るべきだという主張を展開しているが、学界では非主流派で経済学の基本原理を無視していると批判されている。

第1次トランプ政権内では、伝統的な経済学者や自由貿易派の閣僚との衝突を繰り返したが、ナバロが勝利し、「アメリカ・ファースト通商政策」を推進した。第1次トランプ政権の“貿易戦争”は、2018年の鉄鋼とアルミニウムへの関税に始まる。2020年には自由貿易を象徴する「NAFTA(北米自由貿易協定)」が保護主義的な「USMCA(アメリカ・メキシコ・カナダ協定)」に作り替えられ、自由貿易の促進が目的だった「米韓貿易協定」も変更された。こうした政策の背後には必ずナバロがいた。その彼が、第2次トランプ政権でも通商政策立案の中心にいる。

ナバロの貿易理論を理解する手掛かりの1つが、2019年4月26日にハーバード大学で行った講演である。ナバロは次の3点を掲げ、これらを実現すれば、アメリカ経済は成長すると主張している。

アメリカの通商政策を改革する必要がある

中国に圧力を加え通商政策の改革を行わせる

関税制度を改革する必要がある

もう少し詳しく見てみよう。ナバロは、自由貿易が世界に恩恵をもたらすとする伝統的な国際経済学は死んだと考えている。現在の世界市場は「産業スパイ、頻発する不正行為、知的財産の剽窃、強制的な技術移転、国家資本主義、為替相場の不整合によって支配されている」と断じる。

さらに古典派経済学が主張する自由競争は「貿易相手の一方、あるいは双方が嘘をつき、スパイし、盗むことができるシステムである」と批判し、「中国のような国から偽造品やフェンタニールの密輸品がアメリカに洪水のように流入している」と指摘している。2期目の就任直後にトランプ大統領はメキシコや中国、カナダに高関税を課す大統領令を発表し、その理由の1つに「フェンタニールの密輸阻止」を挙げている。これはナバロの主張そのものである。

またナバロは関税について「アメリカが自動車に課す関税は2.5%だが、カナダは10%、中国は15%、インドは125%である。同じ製品に同じ関税を課すべきである。現在の関税制度で最も被害を受けるのは平均して最低の関税率のアメリカである」と主張する。まさに相互関税だ。6年前の主張が、そのまま現在の政策に反映されているのは驚きだ。

年6000億円の関税収入が減税の財源に

ナバロの経済思想に関して『The Reason』誌(2020年12月号、「Peter Navarro’s No-Good Economic Nationalism」)は「ナバロは地球上で最も力のある一人になった。多くの点でナバロはトランプ大統領の鏡である。彼はトランプの精神とアイデアを映し出している。二人の間に否定しがたい類似性がある」と書いている。両者に共通するのは、貿易赤字の削減が、アメリカの経済成長を高めるという考えである。また両者は、関税を高めれば、輸入が減り、国内生産が増えるという認識でも一致している。

こうした考えに基づき、第1次トランプ政権で「一部の関税引き上げ」が行われた。第2次トランプ政権では最初に中国とメキシコ、カナダに対する関税引き上げが行われ、さらに相互関税により全製品の関税引き上げが行われた。第1次政権の政策の拡大再生産である。

そして今、ナバロは3月30日の『Fox News』のインタビューで「関税は減税であり、雇用であり、国家安全保障である」と語っている。さらに関税収入はトランプ大統領が減税を実施するのに十分な額になり、アメリカ国民が直面する物価上昇を十分に補うことができると主張している。

具体的には「自動車関税だけで年間1000億ドルの収入が見込まれ、他の関税収入と合計すれば毎年6000億ドルの収入、10年間で6兆ドルに達する」という。この収入を原資に「中産階級やブルー・カラーのためにアメリカ史上最高の減税を行う」と語っている。

CEA委員長ミランの「関税引き上げ擁護論」

伝統的に経済学界の大御所が就いてきた大統領経済諮問委員会(CEA)の委員長に30代のスティーブン・ミランが就任したのは異例だった。ナバロと同様にハーバード大学で経済学の博士号を取得しているが、アカデミアで活動した経験はない。CEA委員長に就任する前は、右派のシンクタンクのマンハッタン研究所でシニアフェローを務めたり、財務省の経済顧問を務めたりしているが、目立った存在ではない。

彼がCEA委員長に抜擢されたのは、「A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System」(Hudson Bay Capital, 2024, November)を発表したからである。「世界の貿易制度を再構築するユーザー・ガイド」とは極めて大胆かつ意欲的なタイトルである。



CEA委員長のスティーブン・ミランは高関税の悪影響はドル高が緩和と主張(写真:Stefani Reynolds/Bloomberg)

『Washington Post』は、この41ページの短い論文を「貿易戦争のための青写真」と呼んでいる(2025年3月25日、「The 41-page blueprint that may help explain Trump’s painful trade wars」)。

同記事は、「トランプ政権の経済担当アドバイザーの一人が関税と他の政策を組み合わせて、ブレトンウッズ体制に匹敵する新しい体制を構築する可能性を示す41ページの論文を書いた」と紹介している。そして、トランプ政権の通商・関税政策の手掛かりを求めて、多くの海外の銀行家、ウォール街のトレーダー、議員の補佐官などが、この論文を読んでいると、その反響の大きさを伝えている。

ミランの議論は、妥当性は別にして、ナバロの議論よりも論理的である。同論文は次の文章で始まる。「世界の貿易制度を改革し、外国に対してアメリカ産業を公平な条件に置きたいという願望はトランプ大統領が何十年にわたって抱いていたテーマである。私たちは国際貿易と国際金融制度の世代的変化の最先端にいるのかもしれない」。ミランは貿易制度と為替制度の両方を問題としている。

関税について「私はアメリカの税制の枠組みの中で最適な関税率について議論する」とし、関税引き上げは関税収入を増やす一方、国内のインフレを高進させるが、貿易収支改善によりドル高となって、インフレの影響は緩和されると主張している。関税引き上げはインフレを招き、経済はリセッションに陥りかねないという一般論を真っ向から否定する。

第1次トランプ政権時、2018年から2019年に中国に対する関税率は17.9%引き上げられたが、人民元の対ドル相場が13.7%下落した結果、関税引上げの実質的な影響は4.2%だった。その間のアメリカの消費者物価指数は約2%上昇したにすぎない。考えられるのは、為替が下落した輸出国の業者は、ドル建てで輸出しているので、利益率が高まる、そうすれば業者は輸出量を確保するために、ドル建て価格を引き下げる余裕ができる、という流れだ。

関税を引き上げても、為替相場の変動で関税引き上げの影響を緩和できるという理屈だ。ミランは「こうした貿易戦争(関税引き上げ)によるインフレへの影響は非常に小さい(any inflation from this war was small enough)」「マクロ経済に目に見えるような影響はなかった」と結論付けている。

「歴史的に高関税で高成長は可能」

もう1つ、「関税を負担するのは誰か」でも異論を展開する。通常は「関税は輸入国の消費者が負担するもので、一種の増税である」とされる。が、ミランは違う。輸出国はアメリカの関税引き上げで為替相場が下落し、その国の消費者の購買力が低下する。すなわち関税引き上げは最終的にはアメリカの消費者ではなく、輸出国の消費者が負担することになると主張する。トランプ大統領が「関税は輸出国が払う」と語って、失笑されたが、これはミランの説明の受け売りだろう。

為替相場は貿易収支だけで決まるわけではない。要素は多く、最近は金利差が大きく影響している。ミランの議論は、為替相場理論としても未熟である。

しかし、信念は揺らがない。ミランは上院の承認公聴会で「アメリカの経済史を見れば、高関税の期間と高成長の期間は一致する。高関税で高成長を実現するのは不可能ではない。19世紀の後半、すべての輸入品の平均関税率は30%を超えていた。それでも、この時期は異例なほど高成長の時代だった」と、高関税が高成長に結び付くと証言している。

(中岡 望 : ジャーナリスト)