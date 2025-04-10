ÂçËÜÌ¿¤¬½ÐÇÏ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¡Ä´Ú¹ñ¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¡Ö´Ú¡¦ÊÆ¡¦Æü¶¨ÎÏ´Ø·¸¤âÂçÀÚ¤À¡×
´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÁ°ÂåÉ½¤¬¡¢Âè21ÂåÂçÅýÎÎÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤Û¤É¥»¥¯¥·¡¼¡×ÍûºßÌÀ¤Ø¤Î¡È»¿Èþ²Î¡É
ÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¤Ï4·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö12¡¦3Èó¾ï²ü¸·¡×»öÂÖ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿°ÎÂç¤Ê¼ç¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡ÖËÜÊª¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
ÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½Â¦¤Ï¡¢YouTube¡Ö¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥óTV¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó11Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢ÊÌÅÓ¤Î¸½¾ì±éÀâ¤ä½Ð¿Ø¼°¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁª½ÐÇÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¤Î°Õ»Ö¤È³Ð¸ç¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼·Á¼°¤Ç¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¸å¡¢¥½¥¦¥ëË¿½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
ÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¤ò»Ù»ý¤¹¤ë½¸²ñ¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¤Ï¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Î°ÎÂç¤µ¤Ï¡¢·ûË¡À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ©ÅÙ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¹ñÌ±¼«¿È¤Î°ÎÂç¤µ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¿¼¤¯¸·¤·¤¤Åß¤ò¡¢¹ñÌ±¤¬¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÈ¤«¤Ê½Õ¤ÎÆü¤ò¡¢É¬¤º¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼Ò²ñÅª³ëÆ£¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï·ÐºÑÅª³Êº¹¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê»ñ¤Ç¡¢¡È¥â¥¯¥µ¥Ë¥º¥à¡Ê¿©¤Ù¤ÆÀ¸¤¤ë¡Ë¡É¤ò±Û¤¨¡¢¡È¥Á¥ã¥ë¥µ¥Ë¥º¥à¡Ê¤è¤¯À¸¤¤ë¡Ë¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë³Êº¹¤äÉÔÊ¿Åù¡¢ÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÌò³ä¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢À¯ÉÜ¤Ï·ÐºÑ¤ò¤Û¤ÜÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡ÖÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¿Íºà°éÀ®¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Êµ»½Ñ¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑ¤ÏºÆ¤ÓÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¤Ï¡¢¡È¥â¥¯¥µ¥Ë¥º¥à¡É¤È¡È¥Á¥ã¥ë¥µ¥Ë¥º¥à¡É¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÍÑ¼çµÁ¤È¿×Â®À¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¡È¥Á¥ã¥ë¥µ¥Ë¥º¥à¡É¤È¤Ï¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ»Ö¸þÅª¤Ç¡¢¤è¤êÀº¿ÀÅª¤ÊË¤«¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¶ìÄË¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ò±Û¤¨¤Æ¡È¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¡É¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬·è¤á¤¿¸¶Â§¤¬¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¸ø¿¦¼Ô¤Ï½ÅÍ×¤ÇÂç¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÌäÂê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ´ÊÃ±¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Û¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯½èÍý¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¤Ï¡¢À¯¼£¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤ò¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤È°ÂÁ´¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ±×¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢À¯ÉÜ¡¢¹ñ²È¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤À¡£Ã¯¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂÎ·ÏÅª¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÚÊÆÆü¶¨ÎÏ´Ø·¸¤âÂçÀÚ¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¸¶Â§¤Ï¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î¹ñ±×¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¶¥Áè¤¹¤Ù¤Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¶¥Áè¤·¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¶¨ÎÏ¤·¡¢ÂÐÎ©¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹ñºÝÅª¤Ê¶¥Áè¤ò¡Ö´ë¶È¶¥Áè¡×¤ËÎã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´ë¶È¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤È¶¨ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È´Ö¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖK-¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÊK-Initiative¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹ñ²È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤âÄó¼¨¤·¤¿¡£¡ÈK-¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤ä¡ÈK-Ì±¼ç¼çµÁ¡É¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤òÀèÆ³¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÍûºßÌÀÁ°ÂåÉ½¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´õË¾¤òÊú¤¡¢¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¤òÌ´¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤³¤½¤¬¡È½Õ¤ÎÆü¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ËÜÊª¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤¿¤ÀÌ¾Á°¤À¤±¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈËÜÊª¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñ¡É¤ò¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñ¤Ï¡¢Âç´Ú¹ñÌ±¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ÎÂç´Ú¹ñÌ±¤ÎÍ¥¤ì¤¿Æ»¶ñ¡¢ºÇ¹â¤ÎÆ»¶ñ¤¬ÍûºßÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë