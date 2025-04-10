¡ÚMLB¡Û¥ä·³¤ò»Ù¤¨¤ë°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î¡È37ºÐ¸µMVP¡É¡¡»Ø´ø´±¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë·É°Õ¡ÖËÜÊª¤Î¥×¥í¡×¼çË¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¡ÖÈà¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¬±¿¡×
¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬ー¥¹Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Ç4－3¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥ä¥ó¥ー¥¹¤ÇÂÇÎ¨.383¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Çµ±¤¤ò¸«¤»¤ë2022Ç¯¤Î¸µMVPÁª¼ê¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤ä¼çË¤¤â»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³«Ëë¤«¤é°ìÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤ËÄêÃå
¥´ー¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î2013Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¡¢¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç¤Î22Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¡¦¥êー¥°¤Î¥·ー¥º¥óMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£37ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«1Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤é°ìÎÝ¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥´ー¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆMLB¸ø¼°¤â¡ÖÂÇÎ¨.383¤òµÏ¿¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥´ー¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ÇºÇ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³èÌö¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Öー¥ó´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤ÏËÜÊª¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¡£½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤äºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥×¥í°Õ¼±¤Ï·å³°¤ì¤À¡×¤È»î¹ç¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÃË¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸¬µõ¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Èºòµ¨2000ËÜ°ÂÂÇ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤â¤Ë¾å°ÌÂÇÀþ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤â¡¢¡ÖÈà¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¾ï¤Ë³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¡Ø²¿Ç¯¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤À³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È»×¤¦¡£Èà¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬±¿¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ø¤Ó¤ò»ß¤á¤Ê¤¤»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¤¬Î¾Éª¤Î²ø²æ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥ー¥¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£