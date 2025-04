Googleが提供するクラウドベースの生産性向上グループウェアスイート・Google Workspaceに、コード不要でワークフローを自動化できるツール「Workspace Flows」が追加されることが、Google Cloudのイベント「Google Cloud Next 2025」で発表されました。Google Cloud Next 2025: News and updates

https://blog.google/products/google-cloud/next-2025/Turn access to Gemini for Google Workspace Alpha on or off - Business / Enterprise - Google Workspace Admin Helphttps://support.google.com/a/answer/14170809Google Workspace gets automation flows, podcast-style summaries | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/04/09/google-workspace-gets-automation-flows-podcast-style-summaries/Google Workspace Flowsは、Google Workspaceに新しく追加されたコード不要のワークフロー自動化ツールです。この機能を使うことで、プログラミングの知識がなくても、GmailやGoogleドライブ、カレンダー、スプレッドシート、Chatなどのアプリを組み合わせて、日常業務を効率よく自動化できるようになります。たとえば、特定の条件でメールを受信したら自動的にDriveにファイルを保存し、そのことをチームにChatで通知するといった一連の流れを、画面上でステップごとに設定して実現することが可能です。また、GoogleのマルチモーダルAIであるGeminiとも連携しており、自然言語で「こういう作業を自動化したい」と伝えるだけで、AIがその内容を読み取り、最適なフローを提案してくれる機能もあり、専門知識がなくても直感的に業務改善に取り組むことができるとのこと。Google Workspace Flowsは社内の承認プロセスや通知業務など、日常的に発生する定型作業を効率化することを目的として設計されており、管理者だけでなく一般社員にも活用が広がることが期待されています。記事作成時点だと一部のユーザーを対象にプレビュー提供中で、将来的に正式リリースされる予定です。さらに、Googleは2025年3月に発表したGemini 2.5をGoogle Cloud製品群と本格的に統合し、企業向けに活用できる環境が整ったとして、「Vertex AI上でのGemini 2.5 Proのパブリックプレビュー提供開始」「Model Optimizer、Live API、多地域対応など、Vertex AIの新機能との統合発表」「オンプレミス環境(Google Distributed Cloud)での利用対応予定」を発表しました。Gemini 2.5 on Vertex AI: Pro, Flash & Model Optimizer Live | Google Cloud Bloghttps://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/gemini-2-5-pro-flash-on-vertex-ai/また、記事作成時点でリリースされているGemini 2.5 Proに加えて、より軽量なモデルである「Gemini 2.5 Flash」も発表されました。Gemini 2.5 Flashは、低レイテンシーとコスト効率を重視したモデルで、顧客対応やリアルタイム要約のような高頻度処理に適しているとのこと。さらにGemini 2.5 Flashでは、クエリの複雑さに応じてAIの「思考時間(thinking budget)」を自動的に調整する機能が搭載されており、ユーザーが速度や精度、コストのバランスを明示的にチューニングできるようになっています。この柔軟性により、大量処理が必要なアプリケーションでも最適なパフォーマンスが期待できるとGoogleは述べました。そして、Google Cloud Next 2025では、Googleが提供するAIコーディングアシスタント「​Gemini Code Assist」に「エージェント機能」がプレビュー版として追加されることも発表されました。​この機能により、開発者はIDE(統合開発環境)内で外部サービスと連携し、タスクの取得や設計文書の要約などを行うことが可能になります。​An application-centric, AI-powered cloud | Google Cloud Bloghttps://cloud.google.com/blog/products/application-development/an-application-centric-ai-powered-cloud/特に、新しく導入された「アプリケーション開発環境(ADE)」はGoogle Cloudの各種サービスとAIの力を統合し、インフラを意識することなく、柔軟かつ高速にアプリを開発・デプロイできる空間を提供します。また、Duet AIの開発支援機能は「Gemini」に統一され、よりパワフルなマルチモーダルAIとして、コードだけでなくインフラ構成やドキュメント生成などにも対応可能になりました。Google Cloudはオンライン掲示板サイトのRedditと協力し、Redditの新機能「Reddit Answers」の一部に生成AI技術を提供することも発表しています。Google Cloud Powers Part of Reddit Answers, On-Platform Search Experiences with Generative AIhttps://www.prnewswire.com/news-releases/google-cloud-powers-part-of-reddit-answers-on-platform-search-experiences-with-generative-ai-302423847.htmlRedditはGoogle Geminiを活用することで、ユーザーが投稿した質問に対して、関連するスレッドやコメントの要約を提供できるようになり、ユーザーは膨大な投稿の中から求める情報を迅速に得ることが可能となります。この協力関係は、2024年2月に締結されたRedditとGoogleとの間の年間約6000万ドル(約86億円)の契約に基づいており、RedditはGoogleのVertex AIを利用して検索結果の向上を図っています。 ​