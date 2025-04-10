¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡×2031Ç¯¤Ë³«¶È¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç5ÈÖÌÜ
ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤¬¡¢2031Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¶á¹Ù¤Ç³«¶È¤¹¤ë¤È¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·úÀß¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç5ÈÖÌÜ¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤âÊ»Àß¤µ¤ì¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¡¢´ØÏ¢»ö¶È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¤ª¤è¤½500²¯¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½9Ãû3000²¯±ß¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
ºë¶Ì,
Áòº×,
°ÖÎîº×,
À¸²Ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾²ÃÈË¼,
½»Âð,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ËÅì»Ô