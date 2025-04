ウイルスによって引き起こされる感染症は、人々の生活や経済に大きな打撃を及ぼしています。たとえば、季節性インフルエンザの流行によってアメリカでは年間112億ドル(約1兆6400億円)もの経済損失が生じているほか、世界人口の3分の2以上が感染しているヘルペスは欧米諸国の感染性失明の主な原因となっています。そんなインフルエンザやヘルペスを引き起こすウイルスを捕捉し、感染を抑えられるという特殊なチューインガムが開発されました。

Debulking influenza and herpes simplex virus strains by a wide-spectrum anti-viral protein formulated in clinical grade chewing gum: Molecular Therapyhttps://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016(24)00808-6An antiviral chewing gum to reduce influenza and herpes simplex virus transmission | Penn Todayhttps://penntoday.upenn.edu/news/penn-dental-antiviral-chewing-gum-reduce-influenza-and-herpes-simplex-virus-transmissionNew Virus-Trapping Gum Could Help Neutralize Herpes Infections : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/new-virus-trapping-gum-could-help-neutralize-herpes-infectionsインフルエンザやヘルペスといったウイルス性感染症は人類にとって大きな脅威ですが、近年はインフルエンザワクチンの接種率が低下する傾向がみられるほか、ヘルペスワクチンの開発は主に資金不足によって行き詰まっているとのこと。また、たとえワクチンを接種していても、ウイルスによる感染を完全に防ぐことは困難です。そこでアメリカのペンシルベニア大学やフィンランドのヘルシンキ大学などの研究チームは、ウイルス性感染症のさらなる拡大を防ぐことを目的に、「ウイルスを捕捉して中和するチューインガム」を開発しました。インフルエンザウイルスやヘルペスウイルスは、患者の口から出ただ液などを経由して感染することが多いため、口腔(こうくう)ケアに焦点を当てる狙いがあります。研究チームがテストしたのは、Lablab purpureus(フジマメ)の種子を粉末にして作ったチューインガムです。フジマメの種子には天然の抗ウイルストラップタンパク質(FRIL)が含まれており、これがウイルスを中和して感染を抑制すると期待されました。まず研究チームは、機械的な口を用いた咀嚼(そしゃく)シミュレーターに、研究チームが作ったチューインガムを咀嚼させ、FRILがどれほどだ液中に放出されるのかを測定しました。その結果、15分間チューインガムをかむとガムに含まれるFRILの50%以上が放出されることがわかりました。次に、この結果からシミュレーションされたFRIL入りだ液サンプルを用いて、H1N1およびH3N2インフルエンザウイルスや単純ヘルペスウイルス(HSV-1およびHSV-2)をどれほど中和できるのかを測定しました。ここで使われる「中和」とは、ウイルスが細胞に感染して自己複製する可能性が低くなっていることを意味しており、理論的には中和によってウイルス量が減少して感染リスクが低下します。実験の結果、チューインガムをかんで作られただ液はH1N1およびH3N2インフルエンザウイルスの95%以上、HSV-1ヘルペスウイルスの最大75%、HSV-2ヘルペスウイルスの最大94%を中和することが確認されました。今回の研究で作られたチューインガムは臨床グレードの医薬品として調製され、アメリカ食品医薬品局(FDA)の医薬品仕様に準拠した安全なものだったとのこと。論文の筆頭著者であり、ペンシルベニア大学歯学部教授のヘンリー・ダニエル氏は、「これらの観察結果は、ウイルス感染や波及を最小限に抑えるためのヒト臨床試験でフジマメから作ったガムを評価するのに良い兆しとなっています」とコメントしています。さらにダニエル氏らは、人間の病気だけでなく北米で猛威を振るう鳥インフルエンザに対処する上でも、フジマメの粉末が有効なのではないかと考えており、鳥の飼料にフジマメ粉末を使用するテストを検討しています。「ウイルスの感染制御は、引き続き世界的に大きな課題です。天然食品(豆粉末)に含まれる広範な抗ウイルスタンパク質(FRIL)は、ヒトインフルエンザウイルスだけでなく、鳥インフルエンザウイルスも中和する効果があります。これは、感染と波及を防ぐためのタイムリーな技術革新です」とダニエル氏は述べました。